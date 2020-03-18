金管會還沒核 凱基證券老外總經理代理3個月走人

開發金控（2883）2019年12月10日才通過改聘子公司凱基證券總經理，由甫到任約半年多的凱基證副董事長Osama S.Abbasi兼任，創下國內券商總經理由外國人擔任的首例。不料送金管會還沒核准，這位老外總經理暫代才三個月又八天，卻請辭所有職務，連副董也不當，引起市場矚目。

凱基證今天董事會因此討論總經理人事，決定由去年12月退位讓賢的原任總經理方維昌，回鍋代理總經理職務，將再送金管會審核相關人事案。

開發金對於Osama S.Abbasi投效開發金集團，在凱基證先任副董後再兼代總經理，前後不滿一年離開，表示遺憾。至於Osama S.Abbasi的請辭，與金管會尚未回覆核准其總經理人事有無關連，則不得而知。

Osama S.Abbasi去年10月曾出席開發金法說會，當時他還未兼總經理，但是已經上台代表凱基證向法人簡報，與其他子公司由總經理在台上簡報不同，當時方維昌則是坐在台下。去年12月開發金決定改聘Osama兼凱基證總經理，方維昌轉任開發金副總與共同行銷委員會委員，現在Osama辭卸所有職務，方維昌便再回鍋代理總座。