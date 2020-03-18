沈榮津祭三大承諾 二周內提園區租金展延方案

經濟部長沈榮津18日於立法院經濟委員會祭出三大承諾，一、將於二周內公布園區租金展延及緩繳方案，二、中企處成立申訴專線，掌握業者實務上資金困難，三、不會讓業者獨自承擔會產損失，貿易局將出面協助。

立委吳怡玎指出，英國政府祭出將近新台幣12兆元資金救企業，甚至要幫企業繳納租金，而經濟部管轄全台多處產業園區、工業區、加工出口區，產業在營運狀況不佳的情況下，應減輕企業負擔租金成本。

對此，沈榮津立即回應，政府確實要展現誠意，帶頭減免政府機關租金，已責成工業局協調業者，將於二周內提出工業區加工出口區租金展延、緩繳方案，並會考慮納入預繳退款、或租金減免方案。

工業局長呂正華表示，目前園區租金是依照產業所在建物或土地面積，換算應繳納之租金比率，遇到疫情衝擊，局內已在規劃租金延繳方案，但還需要與廠商溝通後，才決定延長期數；且租金之外，也要彙整園區維護費、公共設施使用費等配套規劃，再行推出。

呂正華說，租金一定得以緩繳、分期付款，但租金能不能獲得減免，或是退還廠商已經預先支付的款項，以鬆綁企業的現金流，還須要考量是否符合審計相關規定，會盡力業者度過難關，業者也可透過資金紓困方案貸款租金繳納。

此外，經濟部與產業召開四場座談會，一再有業者為銀行抽銀根所苦；立委陳亭妃指出，中小企業屬於弱勢，向銀行借貸的談判籌碼不多，且疫情當前，全球經濟不確定性高漲，不僅是中小企業面臨抽銀根的問題，銀行也擔心資金無法取回的風險，政府應在二者間助力取得平衡。

陳亭妃說，雖然央行已經有解方，可透過主管機關認證疫情影響後註銷跳票註記，但這已經是「後期補救」，應該在前期面臨抽銀根的危機時就出手相助，否則中下游產業也會驚慌失措，紛紛撤單；沈榮津也承諾，要求中企處成立申訴專線，密切掌握業者實務上困境，並財政部和金管會協調此事。

陳亭妃也提及會展損失，已經繳納的租金、訂金應要歸還，不應該讓企業承擔，沈榮津說，不論是貿協體系或民間會展，均會請主管單位貿易局協調處理。