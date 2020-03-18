快訊

觀光局發禁令 明起至4月底旅行社出入境團全暫停

台積電1員工確診新冠肺炎！將啟動分組辦公

三發地產宮鬥升級 鍾俊榮董總不保、蔡智杰任新董座

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導

三發地產今（18）日公告為維護股東權益，因此有緊急舉行董事會之必要，因此今日由過半數的董事召集董事會，並發動臨時動議處理董事長兼總經理鍾俊榮有不適任之情事，「董事會通過解任鍾俊榮擔任三發地產董事長及總經理職務，並授權董事長雕刻三發地產全銜印章」。

三發地產指出，由於公司董事－新庭投資之新董事蔡智杰具公司治理專業，為解決公司近期的問題，董事會決議並通過公司董事新庭投資之新董事蔡智杰擔任新董事長、總經理。

57年次的鍾俊榮，今年2月11日對媒體指稱，他發現公司200多億元帳務不清，且下游廠商更指三發積欠1.5億元債務，本周一(16日)再度舉行記者會，出面說明妻小爭產始末，並控訴董事會多數成員已站在妻小那邊，不僅公司財會主管不聽使喚，身邊不少親友也倒戈，希望司法和主管機關針對公司財務能夠盡速調查，讓公司營運回到公司治理。

不過，由於鍾俊榮可控制股權僅約二成，在鍾連續舉行記者會控訴妻小後，今日三發地產也臨時舉行董事會並解任鍾之職務，鍾俊榮頹勢難以挽回。

股東 債務

延伸閱讀

加強防疫 金管會擬要求金融業董總出國先通報

孫儷「安家」也搞宮鬥！羅晉暖男光輝成就溫馨避風港

三發營收未如期公告 證交所開罰1萬元

三發地產重訊未補正 證交所再罰10萬元

相關新聞

紓困貸款補貼 金管會下周召集銀行開會

新冠肺炎疫情衝擊各企業，政府提出600億紓困方案，其中部分預算作為貸款利息補貼。金管會主委顧立雄今表示，各部會的紓困細節...

疫情重傷市場信心 新台幣連6貶短線承壓

新冠肺炎疫情不見好轉，美股大漲大跌更讓投資人摸不著頭緒，市場信心脆弱，台灣今天股匯齊跌，新台幣兌美元連6貶，收盤收30....

疫情擴大 台銀振興紓困貸款加碼至百億元

因應新冠肺炎疫情未有緩解跡象，台灣銀行配合政府推動紓困及振興貸款措施，積極辦理政策性貸款，繼新春率先推出50億元「小微企...

自費接機 頂級卡省很大

數位金融時代來臨，盡管很多金融活動都已經透過線上完成交易，哪怕是刷卡的一剎那，也可能是亮出你的手機，靠近機器「嗶」一聲就完成交易，誰還會知道你刷的是什麼卡；但是一張擁有多項福利的頂級卡，仍是許多人趨之若鶩的；想申請一張頂級卡嗎？現在不妨依本身資格及常用權益，尋找適合自己的卡片。

元富FinTeach 校園金融教育贊助起跑 總贊助金120萬

元富證券為促進金融教育普及，鼓勵全台大專院校學生培養金融知識、建立正確投資理財觀念，特舉辦「元富 FinTeach」校園...

券商2月稅後淨利22.76億元 月增111.92%

2月全體證券商稅後淨利22.76億元，較1月成長111.92%。累計前二個月全體證券商稅後淨利33.50億元，較去年同期...

李長庚：國壽已加碼不少台股

國泰金總經理李長庚昨（17）日表示，台灣防疫表現很優秀，對台股有信心，這波台股下跌，國泰人壽已進場加碼不少，國壽現金部位相對較高，有機會在市場波動時，尋找較佳投資標的。市場估算，國泰金可隨時動用加碼台股的資金約有千億元。

野村研究 央行將採非傳統政策

野村控股的研究指出，包括美國、台灣在內，一些幾乎已無政策彈藥的央行在應對新冠肺炎疫情威脅之際，可能訴諸非傳統政策，深入危險領域。

南山人壽徵才 三大亮點

為招募更多優秀人才，南山人壽昨（17）日正式宣布啟動第二屆「儲備菁英計畫」，以「Light up your career」為主軸，擴大並廣納優質人才，今年徵才有三大亮點，提供完整的育才計畫，依照專業領域特性，協助其打造輪調發展計畫，搶占職場先機。

上櫃融資券 6月放寬

金管會放寬上櫃公司融資融券審查標準，預告實收資本額6億元以上之上櫃公司，得跟上市公司一樣，不受需獲利的限制門檻，取得信用交易資格，證期局副局長張振山昨（17）日表示，預計有十餘家上櫃公司受惠，最快6月底、7月初生效上路。

永豐銀 推企業無卡提款

迎戰純網銀，永豐銀昨（17）日宣布首創企業無卡提款，企業只要透過永豐銀企業網路銀行，設定人員以無卡方式自企業帳戶提領指定金額，透過後續驗證碼流程，可直接到永豐銀ATM提取現金，主打五分鐘就能獲得小額資金，提升便利性。

美元保單 買氣回溫

1月新台幣大升帶動美元保單買氣，金管會昨（17）日公布今年1月外幣保單保費收入，占最大宗的美元計價外幣保單，已出現回溫現象，較去年同期成長9%，其中美元傳統型保單成長16%。

熱門新聞

台積電1員工確診新冠肺炎 啟動分組辦公營運模式

台積電1員工確診新冠肺炎！將啟動分組辦公

新冠肺炎重創投資者信心 孫大千建議政府降息和減稅

明起管制入境 學者：航空公司、旅行社、飯店估倒六成

三航線全垮！ 星宇：峴港暫時停飛到4月底

紓困等不及先自救！華航發債100億元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。