三發地產宮鬥升級 鍾俊榮董總不保、蔡智杰任新董座

三發地產今（18）日公告為維護股東權益，因此有緊急舉行董事會之必要，因此今日由過半數的董事召集董事會，並發動臨時動議處理董事長兼總經理鍾俊榮有不適任之情事，「董事會通過解任鍾俊榮擔任三發地產董事長及總經理職務，並授權董事長雕刻三發地產全銜印章」。

三發地產指出，由於公司董事－新庭投資之新董事蔡智杰具公司治理專業，為解決公司近期的問題，董事會決議並通過公司董事新庭投資之新董事蔡智杰擔任新董事長、總經理。

57年次的鍾俊榮，今年2月11日對媒體指稱，他發現公司200多億元帳務不清，且下游廠商更指三發積欠1.5億元債務，本周一(16日)再度舉行記者會，出面說明妻小爭產始末，並控訴董事會多數成員已站在妻小那邊，不僅公司財會主管不聽使喚，身邊不少親友也倒戈，希望司法和主管機關針對公司財務能夠盡速調查，讓公司營運回到公司治理。

不過，由於鍾俊榮可控制股權僅約二成，在鍾連續舉行記者會控訴妻小後，今日三發地產也臨時舉行董事會並解任鍾之職務，鍾俊榮頹勢難以挽回。