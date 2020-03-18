中華信評：今年券商資產報酬率恐滑落至1.2%～1.5%

中華信評分析師范維華表示，全球經濟面臨的不確定性與市場波動幅度升高應會對台灣證券業者未來幾季的獲利績效造成壓力。中華信評認為，台灣證券業2020年資產報酬率的平均值將從2019年的2.5%，滑落至介於1.2%至1.5%間。

中華信用評等公司（中華信評）在今天公布的一篇標題為「台灣證券公司以多元化策略迎向下一波競爭」的報告中指出，基於證券經紀業務的獲利性與股市的波動表現息息相關，台灣證券業者持續進行業務多元化以降低其對傳統業務的依賴程度。

此外，2020年由於市場動盪幅度在新型冠狀病毒疫情爆發後升高，加上投資人信心減弱，就更凸顯出了前述業務轉型的重要性。

中華信評預期，艱困的營運環境將會加劇競爭態勢，並驅使各券商的業務策略進一步分化。國內法規、逐漸演進發展的金融科技平台，以及投資人結構的改變亦可能會鼓勵券商改變其營運策略。

鬆綁的法規給予業者更大的空間可以擴展並多元化開發其業務與營運地理區域組合。不過，各券商不太可能在未來12個月期間，即可在多元化發展方面（包括獲利穩定性的提高）獲致具體成效。

金融科技在台灣的快速成長發展以及3月下旬正式上路的股票逐筆交易制度，亦不太可能會在未來一年中即可改變台灣證券業的樣貌。但是，本身即具備強大資訊科技與金融科技技術實力的大型券商，則可能隨著投資人組成結構的轉型發展而更具競爭力。

不過，該篇報告指出，對在此高度競爭產業中的所有國內業者而言，差異化經營對長期經營至關重要。范維華表示，本身擁有廣泛資源的大型券商較有能力可自多元化發展中獲致潛在利益；而且就中長期來看，隨著這些多元化拓展的努力逐漸發展成為業務優勢，大型券商與小型券商間的競爭力差距應會擴大。

該篇報告亦指出，券商在對使用度漸高且業務範圍更複雜的數位與金融科技活動進行管理時，風險控管在其中扮演的重要性將更為吃重。各券商勢將必須維持相稱的風險管理架構，以因應其在擴大業務範圍與進行多元化發展時衍生的新興風險。