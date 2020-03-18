快訊

英「佛系防疫」思維：延緩醫療崩潰、降低經濟衝擊

獨／兒美返台發燒住院 台中都發局長主動自主管理14天

鄉林實施庫藏股買回1.25萬張 賴正鎰：股價太委屈了

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導

鄉林建設（5531）今（18）日舉行董事會決議明（19）日起實施庫藏股，鄉林集團董事長賴正鎰說，「最近鄉林的股價太委屈了，他很用心經營公司，新案開發進度均照計畫進行，但受到新肺疫情影響，台股也被歐美股市而重挫，使得鄉林股票受連累，盼股東們持續支持鄉林，所以他去年九月自掏腰包千萬元購買自家股票1,042張後，前天也表態個人將在近日再度購買自家股票5,000張，表示對自家公司的信心」。

鄉林指出，此次實施庫藏股，將自集中市場買回1萬2,500張，占公司發行股份的1.27%，買回區間價格在8至12元，執行期間為3月19日至5月18日，若股價低於下限，將持續買回，而買回的庫藏股擬辦理消除股份。

鄉林去年合併營收達76.98億元，較前年73.13億元，年增5.26％，鄉林建設指出，儘管最近全球股市受疫情困擾，但旗下建案像是淡水紅樹林「鄉林山海滙」與新北投「鄉林玉川」，業績穩定。

鄉林 庫藏股 疫情

延伸閱讀

名人書房／賴正鎰 傳遞七星級快樂學

賴正鎰挺自家股 要買鄉林5,000張

「疫」想不到 賴正鎰：涵碧樓客滿、賞屋多三成

五星飯店哀號 住房率不到30%

相關新聞

疫情重傷市場信心 新台幣連6貶短線承壓

新冠肺炎疫情不見好轉，美股大漲大跌更讓投資人摸不著頭緒，市場信心脆弱，台灣今天股匯齊跌，新台幣兌美元連6貶，收盤收30....

紓困貸款補貼 金管會下周召集銀行開會

新冠肺炎疫情衝擊各企業，政府提出600億紓困方案，其中部分預算作為貸款利息補貼。金管會主委顧立雄今表示，各部會的紓困細節...

疫情擴大 台銀振興紓困貸款加碼至百億元

因應新冠肺炎疫情未有緩解跡象，台灣銀行配合政府推動紓困及振興貸款措施，積極辦理政策性貸款，繼新春率先推出50億元「小微企...

自費接機 頂級卡省很大

數位金融時代來臨，盡管很多金融活動都已經透過線上完成交易，哪怕是刷卡的一剎那，也可能是亮出你的手機，靠近機器「嗶」一聲就完成交易，誰還會知道你刷的是什麼卡；但是一張擁有多項福利的頂級卡，仍是許多人趨之若鶩的；想申請一張頂級卡嗎？現在不妨依本身資格及常用權益，尋找適合自己的卡片。

元富FinTeach 校園金融教育贊助起跑 總贊助金120萬

元富證券為促進金融教育普及，鼓勵全台大專院校學生培養金融知識、建立正確投資理財觀念，特舉辦「元富 FinTeach」校園...

券商2月稅後淨利22.76億元 月增111.92%

2月全體證券商稅後淨利22.76億元，較1月成長111.92%。累計前二個月全體證券商稅後淨利33.50億元，較去年同期...

李長庚：國壽已加碼不少台股

國泰金總經理李長庚昨（17）日表示，台灣防疫表現很優秀，對台股有信心，這波台股下跌，國泰人壽已進場加碼不少，國壽現金部位相對較高，有機會在市場波動時，尋找較佳投資標的。市場估算，國泰金可隨時動用加碼台股的資金約有千億元。

野村研究 央行將採非傳統政策

野村控股的研究指出，包括美國、台灣在內，一些幾乎已無政策彈藥的央行在應對新冠肺炎疫情威脅之際，可能訴諸非傳統政策，深入危險領域。

南山人壽徵才 三大亮點

為招募更多優秀人才，南山人壽昨（17）日正式宣布啟動第二屆「儲備菁英計畫」，以「Light up your career」為主軸，擴大並廣納優質人才，今年徵才有三大亮點，提供完整的育才計畫，依照專業領域特性，協助其打造輪調發展計畫，搶占職場先機。

上櫃融資券 6月放寬

金管會放寬上櫃公司融資融券審查標準，預告實收資本額6億元以上之上櫃公司，得跟上市公司一樣，不受需獲利的限制門檻，取得信用交易資格，證期局副局長張振山昨（17）日表示，預計有十餘家上櫃公司受惠，最快6月底、7月初生效上路。

永豐銀 推企業無卡提款

迎戰純網銀，永豐銀昨（17）日宣布首創企業無卡提款，企業只要透過永豐銀企業網路銀行，設定人員以無卡方式自企業帳戶提領指定金額，透過後續驗證碼流程，可直接到永豐銀ATM提取現金，主打五分鐘就能獲得小額資金，提升便利性。

美元保單 買氣回溫

1月新台幣大升帶動美元保單買氣，金管會昨（17）日公布今年1月外幣保單保費收入，占最大宗的美元計價外幣保單，已出現回溫現象，較去年同期成長9%，其中美元傳統型保單成長16%。

熱門新聞

新冠肺炎重創投資者信心 孫大千建議政府降息和減稅

明起管制入境 學者：航空公司、旅行社、飯店估倒六成

三航線全垮！ 星宇：峴港暫時停飛到4月底

台灣為何防疫強薪資卻停滯？ 中研院學者認為是這原因

雲端巨擘攻宅經濟 帶旺台廠

熱錢匯出8億美元 台幣爆量貶

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。