鄉林實施庫藏股買回1.25萬張 賴正鎰：股價太委屈了
鄉林建設（5531）今（18）日舉行董事會決議明（19）日起實施庫藏股，鄉林集團董事長賴正鎰說，「最近鄉林的股價太委屈了，他很用心經營公司，新案開發進度均照計畫進行，但受到新肺疫情影響，台股也被歐美股市而重挫，使得鄉林股票受連累，盼股東們持續支持鄉林，所以他去年九月自掏腰包千萬元購買自家股票1,042張後，前天也表態個人將在近日再度購買自家股票5,000張，表示對自家公司的信心」。
鄉林指出，此次實施庫藏股，將自集中市場買回1萬2,500張，占公司發行股份的1.27%，買回區間價格在8至12元，執行期間為3月19日至5月18日，若股價低於下限，將持續買回，而買回的庫藏股擬辦理消除股份。
鄉林去年合併營收達76.98億元，較前年73.13億元，年增5.26％，鄉林建設指出，儘管最近全球股市受疫情困擾，但旗下建案像是淡水紅樹林「鄉林山海滙」與新北投「鄉林玉川」，業績穩定。
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