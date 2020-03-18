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疫情擴大 台銀振興紓困貸款加碼至百億元

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導

因應新冠肺炎疫情未有緩解跡象，台灣銀行配合政府推動紓困及振興貸款措施，積極辦理政策性貸款，繼新春率先推出50億元「小微企業優利簡易貸款專案」，今天起再增提額度至100億元，以協助受影響的小微企業強化營運周轉及資金調度需求。

此外，針對已往來受疫情衝擊的授信戶，台銀表示，已研擬相關展延貸款配套措施，以協助企業渡過難關。

台銀表示，「小微企業優利簡易貸款專案」自推出以來，中小企業反映熱烈，為協助中小企業抗疫需求並善盡企業社會責任，今日起將本專案增加至100億元。

台銀指出，本優惠專案對象涵蓋有稅籍登記的小微企業，及無稅籍登記且有營業事實的小農、小漁等自然人，搭配中小企業信用保證基金保證，供其營運週轉、支付員工薪資、及營業場所租金等需求，每戶額度最高50萬元，期間最長三年，並提供優惠之總利費率1.98%，預期將可嘉惠二萬戶以上之小微企業。

為支持政府推動普惠金融政策，強化中小企業競爭力與微型企業轉型、升級等的資金需求，台銀表示，本次特別因應疫情之影響，增加提撥自有資金，全力支持小微企業共體時艱齊心抗疫外，亦提供本優惠貸款專案做為抗疫衍生所需營運週轉金。自即日起歡迎洽各地分行辦理。

台銀 疫情

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