救股市 金管會再祭三招

金管會表示，近期國際金融情勢受到新冠肺炎疫情影響，造成證券市場波動，為維持證券交易市場秩序及穩定，保障投資人權益，宣布採行放寬信用交易追繳差額的抵繳擔保品範圍、限制借券賣出量及呼籲證券自營商發揮市場調節功能。

金管會今（18）日再度採行的穩定股市措施，包括第一，調降每日盤中借券賣出委託數量：自3月19日起3個月，調降每日盤中借券賣出委託數量，由原不超過該種有價證券前30個營業日之日平均成交數量的30%調降為10%。

但證券商因發行認售權證、營業處所經營結構型商品與股權衍生性商品交易業務、擔任受益憑證流動量提供者或期貨自營商擔任股票選擇權或股票期貨造市者等避險需求的借券賣出得不受限制。

第二，放寬信用交易追繳差額的抵繳擔保品範圍：自3月19日起3個月，投資人經授信機構同意，得以具有市場流動性且能被客觀合理評估價值的其他擔保品，補繳融資自備款或融券保證金差額。金管會呼籲證券商等授信機構，合理評估投資人融資融券交易狀況，於符合法令規範下，給予妥適之處理。

第三，呼籲證券自營商發揮市場調節功能：由於台灣目前疫情仍在可控範圍，且政府已通過防疫特別預算，將有助於減緩國內產業因疫情所受衝擊，提升國內經濟動能，加上台商回流及轉單效應，均有助台股基本面。

因此，金管會呼籲證券自營商依證券商管理規則第30條規定，扮演良好專業中介機構角色，發揮市場調節功能，以提振市場投資信心。