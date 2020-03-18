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青年世代投保四要訣 應先定期、重保障

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

一年一度的青年節即將到來，元大人壽建議，青世代投保可把握四大要訣：先定期、後終身、重保障、再累積資產的原則，並透過保障及財富累積兩大面向來規劃保單

根據知名雜誌2019年所進行的青壯世代大調查揭露了90後的青世代價值觀，這族群介於18~29歲間，務實、有責任感、固定存錢、全球化、重視自我價值，逾7成自認未來或退休後的生活水準比父母輩好。元大人壽表示，青世代從國小就有網路，被稱為第一代「數位原住民」，加上有自我想法，喜歡從網路搜集保險商品資訊或選擇網路投保，可用意外傷害險、醫療險壽險將自己的基礎保障網建構起來。

首先針對保障方面，由於青世代正處於事業起飛期，且交通工具多半為機車，建議規劃意外傷害險來分散意外身故及意外醫療的風險，而且意外傷害險可用較少的保費買到高保額保障，是年輕人投保首選。

再者，規劃能補足因意外傷害或疾病造成醫療缺口的保障，也可依自身的經濟狀況選擇終身醫療險或定期醫療險，但由於青世代收入較少，預算有限，可先選擇定期醫療險為主，降低保費負擔，並以實支實付醫療為基礎，再加強住院日額及其他健康險及意外險保障，讓保障更周全。

若青世代為家中最主要的經濟來源，可透過壽險保障來轉嫁因意外或疾病發生時對家庭造成的影響，預算足夠時可規劃終身壽險，但若考量支出壓力，可選擇定期壽險，但必須注意保單是否可續約，讓自己的保障可以延續。

基本保障都作足後，可慢慢著手進行財富累積。元大人壽建議，透過長年分期繳的利率變動型增額終身壽險，兼具保障及資產累積功能，一舉兩得，若未來有出國或多元資產配置需求，亦可利用美元幣別的利率變動型增額終身壽險來規劃。

元大人壽提醒，保險契約最怕中途解約或失效、停效，讓自己暴露於風險中，所以青世代在規劃保單時應先確認好預算，以免當繳不出保費時，保障盡失。另外，在結婚、生子等人生重大階段，應適時進行保單檢視與調整，以免保障出現缺口。

壽險 保單 醫療險

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