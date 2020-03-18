全球企業看衰景氣 資誠：台企抗壓性較高

資誠聯合會計師事務所今（18）日發表《2020資誠台灣企業領袖調查報告》，資誠所長周建宏指出，相較於全球企業受美中貿易戰影響而悲觀，台灣企業對於經濟景氣的信心相對樂觀，可見抗壓性較高，雖然調查是在新冠肺炎疫情爆發前進行，但整體趨勢應具參考價值。

周建宏指出，在疫情爆發之前，全球就已經有53%企業受訪者悲觀看待2020年的全球經濟成長速度，不過受惠於轉單效應以及資金回台趨勢，台灣企業領袖對未來景氣信心抗壓性強，有31％的台企領袖預估2020年全球經濟成長率將可提升，樂觀態度甚至較去年調查微幅成長4個百分點。

不過對於自身經營企業，台企相較於全球企業領袖來得謹慎，報告指出，僅有20％的台企領袖對公司未來一年營收成長極具信心；若把時間拉長到三年，也僅25％的企業領袖對營收成長有把握，全球卻有34％企業領袖持正面態度。

周建宏表示，新冠肺炎疫情對於全球景氣勢必造成衝擊，在報告問卷及訪談之外，資誠亦彙整各國政府對經濟成長率的預估，全球經濟成長率恐怕下修0.5個百分點左右；中國大陸將會下修超過1個百分點；香港更可能呈現負成長的局面。

未來新冠肺炎也考驗企業數位型能力，周建宏指出，今年調查也有一個重要的發現，有將近八成（79％）台灣企業領袖支持政府加速立法，要求企業所發布的網路（含社群媒體）的內容遵守規範；同時，也有超過半數（53％）的台灣企業領袖認為，未來各國政府將持續增加立法，強制企業在蒐集個資時必須為消費者提供補償。

資誠表示，本次調查對象為211家台灣企業領袖，主要受訪者皆來自公開發行企業，共占96％，產業別涵蓋科技、媒體與電信業、工業製造與汽車產業、消費民生產業、金融服務產業、製藥、醫材與生物科技產業、化學工業、能源與公共資源產業等，其中以科技業占比最高，占整體樣本的46%，樣本分布與台灣整體產業結構相符。