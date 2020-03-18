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疫情升溫發布緊急命令？ 總統府：目前暫無需求

專家提醒 這三種人容易被理專挪用資金

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
信託公會秘書長呂蕙容秘書長(左起)、金管會檢查局專門委員李宗霖、信託公會理事陳欣珮，下午在活動前合影。信託公會/提供
信託公會秘書長呂蕙容秘書長(左起)、金管會檢查局專門委員李宗霖、信託公會理事陳欣珮，下午在活動前合影。信託公會/提供

信託公會今（18）日下午舉行說明會，金管會檢查局專門委員李宗霖表示，容易被理專挪用資金的高資產客戶，包含三種類型：年紀大（60歲以上）、不喜歡看對帳單、人經常在國外。

李宗霖建議，為避免資金被理專挪用，民眾可用四種方式來保護自己，如下：

一、關心自己的帳戶，檢視對帳單是否正確。

二、銀行行員來照會時要確實回答，不要被理專洗腦。

三、不要將存摺、印鑑交給行員保管，或將網銀密碼告知行員。

四、不要跟行員有私人借貸。

信託公會下午舉行信託業務稽核實務研習班，李宗霖受邀擔任講師。除了介紹現行規範，也分享金檢發現的缺失型態及案例，做為信託業者建置有效內部制度的參考。

信託公會理事長雷仲達表示，銀行業與信託業皆是仰賴社會大眾信任而運作的行業，從業人員本身操守與銀行嚴謹且相互牽制的作業制度是內部防弊及外部維繫客戶信賴的重要基礎。

信託公會十分重視信託業務內控制度，為使會員瞭解查核缺失協助會員配合實務深入瞭解各項控管重點，每年都會舉辦研習請主管機關就查核信託業務辦理之缺失或裁罰案件型態，提醒信託業加強注意防範並切實遵守相關規定。

信託公會秘書長呂蕙容表示，先前金管會提出，銀行之所以未能及早發現行員違法行為的五大缺失，換個角度想，也等於是銀行應積極改進的目標。

分項來看包括：

第一，確實執行行員代客戶臨櫃辦理交易的控管機制，不讓理專有機會代客全程辦理臨櫃交易。

第二，落實理專行員輪調與休假制度，加強查核理專與客戶往來情形的防弊措施。

第三，督導行員遵循員工行為準則規範，不得與客戶間有私人借貸或金錢往來關係。

第四，建立行員關聯戶的相關監控。減少行員將不法資金轉往其家人帳戶，盡早發現異常。

第五，就已查得缺失建立通案性覆核追蹤機制，減少再發生案件的機會。

金管會 網銀 銀行業

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