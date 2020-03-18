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元富FinTeach 校園金融教育贊助起跑 總贊助金120萬

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
「元富FinTeach 」校園金融教育贊助起跑 總贊助金120萬。 圖/元富證券提供
「元富FinTeach 」校園金融教育贊助起跑 總贊助金120萬。 圖/元富證券提供

元富證券為促進金融教育普及，鼓勵全台大專院校學生培養金融知識、建立正確投資理財觀念，特舉辦「元富 FinTeach」校園金融教育贊助活動。即日起，凡大專院校各系所社團提出與金融教育活動相關企劃，經審核核准將予以經費補助，總贊助金為120萬元。

元富總經理李明輝表示，青年是國家未來經濟發展的主力，面臨台股投資人高齡化，提升年輕人投資觀念與技巧是當今重要課題。

元富近年來以青年培力為使命，致力推廣金融教育與普及金融知識，運用企業資源開設「元富證券翻轉學堂」投資講座、舉辦「元富盃尋找潛力股競賽」，協助青年學習投資知識了解股市，即使面臨普遍低薪、高物價等劣勢，能因了解市場進而投入理財，增加累積財富的可能。元富深耕金融教育，擴大對社會的正向影響力，善盡企業社會責任。

即日起「元富 FinTeach 」校園金融教育贊助活動正式起跑。凡大專院校學生社團、系所，提出針對金融教育相關活動企劃，如金融相關講座、營隊或活動等，申請經元富審核評估，確認執行方案具合理性及可行性，且經費編列符合實際合理需求，將予以贊助。總共提供120萬元贊助金，歡迎全台各校系所社團踴躍申請。

元富

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