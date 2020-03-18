券商2月稅後淨利22.76億元 月增111.92%

2月全體證券商稅後淨利22.76億元，較1月成長111.92%。累計前二個月全體證券商稅後淨利33.50億元，較去年同期衰退45%。

2月大盤總成交值約2.774兆元，較1月增加17.69%，使證券商經紀手續費收入較1月增加，另自營業務淨利因證券評價損失減少而較1月增加68.92%。

2月全體證券商稅後淨利22.76億元，較1月成長111.92%。

累計本年度證券商經紀手續費收入，因大盤總成交值成長而較去年同期增加38.64%，但今年截至2月加權股價指數為下跌趨勢，去年同期為上漲趨勢，使自營業務淨利較去年同期衰退134.44%，承銷業務淨利亦較去年同期衰退130.29%，全體證券商稅後淨利較去年同期衰退45%。