兆豐銀行主辦日觀實業66億元聯貸案 力挺觀光產業

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導
兆豐銀行統籌主辦日觀實業66億元聯貸案，由兆豐銀行總經理蔡永義(右)與日觀實業董事長林美東(左)代表雙方簽署換約。（兆豐銀行/提供）
兆豐銀行統籌主辦日觀實業66億元聯貸案，由兆豐銀行總經理蔡永義(右)與日觀實業董事長林美東(左)代表雙方簽署換約。（兆豐銀行/提供）

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行統籌主辦日觀實業5年期新台幣66億元聯合授信案簽約，由兆豐銀行總經理蔡永義及日觀實業董事長林美東代表雙方簽署換約，本次聯貸將供日觀實業償還既有金融機構借款及支應於新北市瑞芳區開發興建水金九創新園區所需資金。

除兆豐銀行擔任統籌主辦暨管理銀行外，其餘包括土銀、上海商銀、合庫銀、華銀、台企銀、彰銀，一共七家銀行共組聯貸銀行團，各銀行積極參與，最終獲1.2倍超額認貸，顯示銀行團對該公司及江陵集團的肯定與支持。

日觀實業所屬江陵集團成立已逾30年，為北部優質建商，集團旗下企業涵蓋建築、營造、機電、建材及休閒等事業，於新店地區以造鎮規模完成知名建案，包括江陵資訊大樓、江陵禮及江陵誠等，被譽為新店第一品牌，近年於台北市大安區推出大安錦町及大安傳家等住宅建案。

日觀實業選定觀光熱點九份地區，建造水金九創新園區，憑藉水金九獨特人文地景、自然生態等豐富觀光資源，打造融合藝術美學及商業活動的共構平台，園區具備地理優勢，延伸九份、金瓜石、水湳洞、瑞芳等周邊熱門景點，完工後定可提升水金九地區旅遊內涵，未來發展可期。

兆豐銀行 瑞芳 觀光

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