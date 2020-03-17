凱基銀行攜開發創新加速器 首辦FinTech沙龍

開發金控（2883）旗下中華開發創新加速器與凱基銀行的創新科技金融（FinTech）團隊，首度舉行FinTech「金融微創新、獨創新商模」沙龍，串連開發創新加速基金的投資戶如KKday 、AsiaYo及多家潛力新創團隊，透過客製化的場景金融服務，例如數位身分認證、數位信貸、P2P轉帳等力挺新創。

開發金控子公司開發資本2017年成立「中華開發創新加速基金」投資早期新創企業，規模新台幣12.9億，並進一步成立中華開發創新加速器提供創業導師、企業資源媒合及各類創業課程，讓台灣新創公司獲得一站式成長所需；預計今年底前開發資本將再募集第二檔創新基金，引進更多國際策略型投資人。

近年隨新經濟產業邁向平台化，開發創新加速基金總經理郭大經在沙龍中指出，有交易就有FinTech；KKday創辦人陳明明、AsiaYo共同創辦人賴韋成也提及，不只付款交易，隨新創服務跨足海外，海外支付系統或甚至線上刷卡身分驗證，都仰賴更創新的金融服務解決方案。

凱基銀行創新科技金融處協理陳哲煜說，團隊核心理念圍繞「KGI inside」，強調與FinTech業者共同成長，「為你的平台開間銀行」即是透過金融服務「碎片化」、「模組化」、「API（應用程式介面）化」，提供新創業者隨插即用、無縫接軌的創新金融服務。

參與沙龍現場的新創團隊還包括旅遊體驗預訂平台KKday、線上訂房平台AsiaYo、台灣牙易通、租屋平台信任租、鴻海內部創業的智能餐飲POS（銷售時點情報系統）業者肚肚、美容服務預約平台StyleUp等。