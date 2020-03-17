快訊

英國佛系防疫 倫敦精品專櫃台姊喊「我還想活下去！」

美股開盤反彈 道瓊漲逾400點

月配息吸睛 這檔債券ETF晉升第一大

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
中信高評級公司債ETF，規模為債券ETF第一。CMoney
中信高評級公司債ETF，規模為債券ETF第一。CMoney

債券ETF「一哥」換人做！受到新冠肺炎衝擊，全球股市暴跌，但債券價格狂飆，不少壽險積極了結，帶動債券ETF鉅額交易大增，規模向下縮小，不過訴求「月配息」的中信高評級公司債（00772B），逆勢吸金，最新規模來到651億元，比下「老大哥」元大AAA至A公司債，登上第一大債券ETF。

至於目前最大的ETF，因台股暴跌，最老牌的元大台灣50強勢吸金，規模升抵735億元，重返寶座，其次避險暴紅的元大台灣50反1，規模來到698億元，也人氣強勁；中信高評級公司債居第三，元大AAA至A公司債以647億元排第四。

事實上，台股掛牌的大型債券ETF，彼此多有相近的規模，但元大AAA至A公司債成立較早，加上發行投信推廣資源廣，一直能領先其他債券ETF數十億到數億元，也因此被其他投信視為目標。其中，去年才發行債券ETF的中信投信，旗下中信高評級公司債ETF快速壯大，逐漸與元大ETF拉近距離，到今天首度登上第一。

這兩檔產品都以法人布局為主，所以規模極大，不過近期中信投信將高評級公司債ETF改為「月配息」，發展出獨立特色，也更能拉近與散戶的距離。

該ETF將於23日除息0.391元，是最後一次季配息，4月起每月都會評價和配息，正式啟動「月月配」，將是台股市場上，首檔月配息商品。而且近期雖然債券大漲，該ETF指數殖利率仍有3.4%，等於單筆投資100萬，每月可領逾3,000元利息。

法人分析，中信高評級公司債和元大AAA至A公司債表現相當，應是部分法人調節後者，讓前者有機會「超車」。不過隨「月配息」的機制推廣，也不排除中信ETF細水長流，長期培養出廣大受益人；現在不少投信都希望栽培債券ETF的長線投資人，既有助受益人分散，也是規模長久之計。

另外值得一提，中信高評級公司債規模壯大，是國內成長最快的投資等級債ETF。其成立11個月，就從4.7億元突破600億元，最大在今年2、3月數度來到700億元，潛力可期。

ETF 公司債 債券

延伸閱讀

元大S&P原油正2大跌 還有6.5萬人持有

第一天就吸百億！元大高股息基金開募傳捷報

多元債券基金 高CP值防禦佳

「剩下20%可跌」 元大S&P原油正2亮下市警訊

相關新聞

遏制防疫破口 上市櫃公司召開股東會作業指引出爐

有鑑於新冠肺炎疫情在全球不斷蔓延擴大，我國積極防疫，目前約1,950家上市(櫃)、興櫃公司依證交法第36條規定，必須要在...

紓困貸款補貼 金管會下周召集銀行開會

新冠肺炎疫情衝擊各企業，政府提出600億紓困方案，其中部分預算作為貸款利息補貼。金管會主委顧立雄今表示，各部會的紓困細節...

金管會號召金融業進場 逾8兆資金水位可加碼台股

新冠肺炎衝擊導致台股跌破萬點以下，金管會主委顧立雄今早出席立法院院會前受訪，啟動第二招穩股措施，鼓勵金融業能進場低接台股...

影／挺在地消費 媽祖認同卡加碼推平安金回饋

新冠肺炎衝擊台灣產業供應鏈，更嚴重影響內需市場，台灣企銀適逢105周年行慶，挹注資源與政府齊心抗疫，除公布企業貸款措施，...

外資沒有走？台幣相對抗跌

美股再崩跌2997點，亞洲主要貨幣對美元也走弱，台幣今開盤重挫1角，隨股市跌幅收斂，台幣一度翻升，匯銀人士表示，由於美國聯準會寬鬆程度仍將大於我中央銀行，將減緩台幣大幅貶值可能。

央行降息箭在弦上 台幣定存面臨保1戰

美國聯準會驟然宣布降息4碼（1個百分點），市場對於我國中央銀行跟進降息的預期濃厚，銀行人士表示，央行升息銀行動作慢半拍，但是降息都會馬上跟進，以行庫一年期定期儲蓄存款利率1.07%來說，台幣定存面臨保一保衛戰。

口罩實名制2.0預購 這四家銀行直接回饋100%

口罩實名制2.0預購，至少四家銀行推出刷卡、轉帳享全額回饋，也就是說口罩加上運費全都不用錢。包括：上海商銀、中信銀、第一...

Samsung Pay悠遊卡上市 手機變身悠遊卡

悠遊卡公司今天宣布，Samsung Pay悠遊卡今天正式上市，消費者只要在悠遊卡支援的Samsung手機Samsung ...

全球鬧股災 新台幣開盤大貶1角

新台幣今天早盤以30.320元兌1美元，重貶1角開出。

降息競賽開打 央行可能推台版QE

美國聯準會（Fed）二度緊急降息，掀起各國央行降息潮。原先市場預料，央行周四（19日）理監事會將降息半碼（0.125個百分點），但台灣主要貿易競爭對手國南韓昨（16）日突然降息2碼後，市場研判央行降息幅度可能擴大為1碼至1.125%，如此一來將突破金融海嘯時的1.25%水準，締造新低紀錄。

國泰金控減碳 譜寫新頁

國泰金控減碳成果再添新頁，繼國泰金控獲CDP碳揭露問卷的領導等級認可(A-)後，國泰人壽與國泰產險分別通過環保署減碳標籤與碳標籤認證，以數據科學實踐減碳行動。國壽人身保險服務領先業界獲得「減碳標籤」，國泰產險為產險業制定出「碳足跡產品類別規則」，此舉為台灣金融保險業推進低碳經濟的一大步。

台企銀 催動消費挺產業

新冠肺炎疫情衝擊台灣產業供應鏈，更嚴重影響內需市場，台企銀昨（16）日宣布，台企銀今年105周年行慶，決定挹注資源與政府齊心抗疫，鼓勵在地消費挺產業，攜手北港朝天宮推出的北港朝天宮認同卡，即日起六個月內，刷卡消費六大產業加碼回饋率至1.05%，刷卡網購口罩7元運費由台企銀負擔，期望提供實質且具有效率的協助，讓全民有感，攜手度過疫情威脅。

熱門新聞

長榮也受不了！跟進華航今起開放無薪專案事假申請

口罩實名制2.0預購 這四家銀行直接回饋100%

業界人士首傳確診 金融業禁令連環發

電信三雄 股價抗跌神話破功

服飾業哀鴻遍野 周品均如何霸氣搶單讓業績逆勢成長？

金融業挺進台股 可挹注資金高達8兆元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。