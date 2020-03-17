月配息吸睛 這檔債券ETF晉升第一大

債券ETF「一哥」換人做！受到新冠肺炎衝擊，全球股市暴跌，但債券價格狂飆，不少壽險積極了結，帶動債券ETF鉅額交易大增，規模向下縮小，不過訴求「月配息」的中信高評級公司債（00772B），逆勢吸金，最新規模來到651億元，比下「老大哥」元大AAA至A公司債，登上第一大債券ETF。

至於目前最大的ETF，因台股暴跌，最老牌的元大台灣50強勢吸金，規模升抵735億元，重返寶座，其次避險暴紅的元大台灣50反1，規模來到698億元，也人氣強勁；中信高評級公司債居第三，元大AAA至A公司債以647億元排第四。

事實上，台股掛牌的大型債券ETF，彼此多有相近的規模，但元大AAA至A公司債成立較早，加上發行投信推廣資源廣，一直能領先其他債券ETF數十億到數億元，也因此被其他投信視為目標。其中，去年才發行債券ETF的中信投信，旗下中信高評級公司債ETF快速壯大，逐漸與元大ETF拉近距離，到今天首度登上第一。

這兩檔產品都以法人布局為主，所以規模極大，不過近期中信投信將高評級公司債ETF改為「月配息」，發展出獨立特色，也更能拉近與散戶的距離。

該ETF將於23日除息0.391元，是最後一次季配息，4月起每月都會評價和配息，正式啟動「月月配」，將是台股市場上，首檔月配息商品。而且近期雖然債券大漲，該ETF指數殖利率仍有3.4%，等於單筆投資100萬，每月可領逾3,000元利息。

法人分析，中信高評級公司債和元大AAA至A公司債表現相當，應是部分法人調節後者，讓前者有機會「超車」。不過隨「月配息」的機制推廣，也不排除中信ETF細水長流，長期培養出廣大受益人；現在不少投信都希望栽培債券ETF的長線投資人，既有助受益人分散，也是規模長久之計。

另外值得一提，中信高評級公司債規模壯大，是國內成長最快的投資等級債ETF。其成立11個月，就從4.7億元突破600億元，最大在今年2、3月數度來到700億元，潛力可期。