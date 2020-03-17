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遏制防疫破口 上市櫃公司召開股東會作業指引出爐

聯合報 / 記者鄒秀明╱即時報導
由於疫情嚴峻，主管機關呼籲上市(櫃)、興櫃公司，多向股東積極宣導採用電子投票出席股東會，股東如採電子投票，可不必親自出席股東會現場。圖／聯合報系資料照片
由於疫情嚴峻，主管機關呼籲上市(櫃)、興櫃公司，多向股東積極宣導採用電子投票出席股東會，股東如採電子投票，可不必親自出席股東會現場。圖／聯合報系資料照片

有鑑於新冠肺炎疫情在全球不斷蔓延擴大，我國積極防疫，目前約1,950家上市(櫃)、興櫃公司依證交法第36條規定，必須要在6月底前召開股東常會，股東常會召開通常屬室內集會，為防增加群聚感染風險，主管機關指示集保結算所邀集有關單位研議相關因應及配套措施。

集保結算所表示，以於109年3月4日邀集股務協會、股務代理機構、上市公司代表及證券週邊單位等共同研議，制定「因應防疫召開股東會之作業指引」，作為公司因應防疫召開股東會參考。

股東會防疫作業指引的主要內容包括，股東會開會前的會場防疫設置、開會當日的規劃動線及防疫作業原則、因應疫情可能影響開會地點變更的配套措施及備援方案等。

另外，股東如果要出席股東會現場，要配戴口罩，並配合量測體溫，如有發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，應配合進到公司設置的隔離安置場所，並建議回家休息或就醫治療。公司也要在開會通知書上載明配合防疫事項，讓股東清楚瞭解防疫措施。

主管機關希望各公司能依據前述作業指引建議，預先妥善規範召開股東會之相關細節，期能順利完成召開股東會。集保結算所表示，有關作業指引內容，未來也會視衛福部疾管署疫情公告作滾動式調整。

由於疫情嚴峻，主管機關呼籲上市(櫃)、興櫃公司，多向股東積極宣導採用電子投票出席股東會，股東如果採用電子投票，即可不必親自出席股東會現場，避免被感染的風險，而且採用電子投票視為親自出席股東會，同樣可以保障股東權益。

股東會 新冠肺炎

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