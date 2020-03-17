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金管會號召金融業進場 逾8兆資金水位可加碼台股

聯合報 / 記者戴瑞瑤／即時報導
金管會主委顧立雄今喊話鼓勵金融業逢低布局，依照金管會統計，整體金融業仍有逾8兆空間可投台股。記者戴瑞瑤／攝影
金管會主委顧立雄今喊話鼓勵金融業逢低布局，依照金管會統計，整體金融業仍有逾8兆空間可投台股。記者戴瑞瑤／攝影

新冠肺炎衝擊導致台股跌破萬點以下，金管會主委顧立雄今早出席立法院院會前受訪，啟動第二招穩股措施，鼓勵金融業能進場低接台股。據金管會今統計，銀行、保險加上證券自營商，還有逾8兆元的空間可以投入股市。

據金管會銀行局統計，截至二月底，銀行投資台股成本金額約1902億元，依照法規，銀行投資有價證券限額是核算基數30%，目前核算基數是1.0156兆元，因此銀行還有8254億元的空間可投資台股。

銀行局副局長莊琇媛表示，銀行業者會依照自身對將來景氣的判斷與上市櫃公司體質來投入，銀行投資有價證券是每月要向金管會報告，是否加碼投資台股由各銀行自己判斷。

保險局也統計，截至今年一月底，保險業投資台股市值約1兆5687億元，依照規定，保險業投資台股與公司債相加不得超過可運用資金的35%，若扣除目前投資公司債的4947億元，目前保險業可投資台股額度最高可達7兆4078億元。

保險局副局長張玉煇表示，保險業從去年開始納入股票逆景氣循環機制，當大盤變化時風險資本係數也會跟著調整，當景氣熱絡保險業會增加風險資本計提，景氣反轉時保險業也可減少風險資本計提，因此當大盤指數低檔時時保險業可以逢低做布局。

證期局也表示，截至目前自營商投資台股約390億元，金管會對自營商投入台股並沒有做總額控管，僅對自營商投入單一公司不得超過已發行10%，且對單一公司不能投資超過淨值20%。

證期局副局長張振山表示，目前券商整體淨值約5124億元，但通常券商不會把所有淨值都投入台股，過去最高投資台股水位約千億元。

台股 保險 金管會

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