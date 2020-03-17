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影／挺在地消費 媽祖認同卡加碼推平安金回饋

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
臺灣企銀挺在地消費，北港朝天宮認同卡推出媽祖平安金活動，現金回饋可達1.05%。記者仝澤蓉／攝影
臺灣企銀挺在地消費，北港朝天宮認同卡推出媽祖平安金活動，現金回饋可達1.05%。記者仝澤蓉／攝影

新冠肺炎衝擊台灣產業供應鏈，更嚴重影響內需市場，台灣企銀適逢105周年行慶，挹注資源與政府齊心抗疫，除公布企業貸款措施，更攜手北港朝天宮，推出支持在地消費挺產業活動，提供實質且具有效率的協助，讓全民有感，攜手度過疫情威脅。

台灣企銀董事長黃博怡表示，新冠肺炎這隻黑天鵝對各產業造成重傷害，因此舉辦「在地消費挺產業，媽祖賜福愛臺灣」活動，為了刺激內需市場，選定有「保平安」之意的北港朝天宮聯名認同卡，將原現金回饋0.3%，額外加碼媽祖平安金 ，整體回饋提升至1.05%。

回饋總金額上限新台幣1,050萬元，鼓勵民眾至在地商家刷卡，刺激觀光旅遊、百貨量販、餐飲、服飾、交通運輸及休閒服務等六大產業。

台灣企銀表示，這是一張即使未刷也能保平安的卡片，因為台企銀將朝天宮萬年爐香灰置於卡片背面「出入平安」四字，祈求媽祖庇佑，抗疫時期具有安定民心之效。

媽袓賜福平安金活動期間2020年3月16日9月15日止，持北港朝天宮認同卡於國內之觀光旅遊業、百貨量販業、餐飲業、服飾業、交通運輸業、休閒服務業等六大產業消費，得享1.05%現金回饋（含原0.3%及額外加碼0.75%之「媽袓平安金」），每戶每月最高回饋金額上限1萬500元，逾回饋金上限之交易以0.3%計算 。

北港朝天宮 媽祖 台灣企銀

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