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顧立雄鼓勵金融業低接權值股 國泰金總：對台股有信心

聯合報 / 記者戴瑞瑤／即時報導
國泰金總經理李長庚。記者戴瑞瑤／攝影
國泰金總經理李長庚。記者戴瑞瑤／攝影

台股今跌逾270點，指數創一年多新低，金管會主委顧立雄今早出席立法院院會前受訪，鼓勵金融業能進場低接台股。國泰金總經理李長庚今在法說會上表示，國泰在這一波低接不少，台灣在防疫上很優秀，對台股有信心。

為穩定股市，金管會主委顧立雄在今天開盤前受訪，表示目前看來台股仍在理性範圍、基本面穩健，呼籲投資人要有信心。金管會上周已啟動穩股措施，鼓勵上市櫃招開業績說明會與法說會，並且實施庫藏股，今顧立雄再祭出第二招穩股措施，鼓勵金融業趁低點進場買權值股。

國泰金今舉行線上法說會，國泰金總經理李長庚表示，顧主委希望金融業能低接台股，國泰對台股有信心，這一波國泰也低接不少，希望台股穩定下來，台灣防疫上很優秀，台股表現也很優秀。

李長庚表示，金融市場波動大家無法避免，這是所有金融機構必須面對的考驗，從2008年金融海嘯到現在，國泰金投資做了很多調整，經過很多波之後，現在操作功力比以前好，在市場變動時相對安全很多。其實從去年第三季，國泰內部開始有討論，大多頭走到現在，因此從去年第三季開始國泰在股票部位有做明顯的調整，現在現金部位相對高，但市場會不會再低下去也不知道。

根據今法說會上公布的數據，國泰人壽去年持有台股約佔整體投資部位的5%，比2018年的7.5%下降，去年現金比重約3.7%，則比2018年的1.1%增加。國壽副總林昭廷表示，現在市場變動太大，所以保留比較多現金，從去年一路調整下來，這一波台股、美股波動對國壽影響相對較小，現在國壽淨值約6000億元，整體而言相較於2008年時，對淨值波動影響沒這麼大。

國泰金 台股 法說會

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