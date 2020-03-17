郵輪客等檢疫延遲靠岸 37位獲兆豐郵輪險理賠

新冠肺炎疫情嚴峻，發生多起郵輪旅客受困船上事件，兆豐保險率先市場推出「 兆豐保險郵輪旅遊綜合保險」，讓這次麗星郵輪寶瓶星號30多人因抵達延誤，每人獲得理賠1萬8000元。

原定2月7日下午4點返台的麗星郵輪寶瓶星號，延至2月8日上午停靠基隆港檢疫 ，船上1000多人僅有37人投保郵輪旅遊綜合保險，由於這次寶瓶星號事件符合保險商品的旅程延誤條件，兆豐保險啟動理賠機制，主動聯絡保戶，已於二天內完成所有保戶理賠。

兆豐保險表示，郵輪旅遊綜合保險是業界首家獲核准銷售真正專屬於郵輪的保單 ，去年12月上市，原本預期由於國內近年來郵輪旅行風氣日盛，這張獨賣保單搭上郵輪風潮，可在市場開出亮麗業績，沒想到碰上新冠肺炎疫情；但對於這張郵輪專屬的保單仍充滿信心，相信在疫情過後，旅遊市場趨於穩定，仍是郵輪愛好者出遊時的保障選擇。