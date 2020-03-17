刷手機就能搭捷運 三星將悠遊卡整合進Samsung Pay

台灣三星今（17）日宣布，與悠遊卡公司合作的Samsung Pay悠遊卡全台正式開通，凡於指定19款三星Galaxy裝置中的Samsung Pay應用程式更新並下載悠遊卡後，啟動手機NFC功能（預設嵌入式安全元件）並將手機靠近悠遊卡感應區，就能從容嗶卡進站，完全無需解鎖螢幕或開啟任何應用程式，真正達到隨「嗶」隨付的悠遊與購物體驗。為回饋廣大星粉的期盼，台灣三星也推出多項開卡優惠方案。

台灣三星表示，Samsung Pay為目前市場唯一同時支援磁條及NFC刷卡機的行動支付解決方案，目前全台30多萬台POS刷卡機99%都能使用Samsung Pay。

台灣三星電子企業創新與商用解決方案事業部副總經理李元榮表示，展望2020，依國發會推動行動支付規劃，台灣消費者對行動支付的依賴度與偏好度都持續上升，而最具成長潛力的就是交通運輸。Samsung Pay悠遊卡是台灣第一個從悠遊卡下載、加值、扣款都能一機搞定的解決方案，輔以悠遊卡龐大的用戶數，可望在強強聯手的帶動下，將Samsung Pay使用率提升至70%。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，與Samsung Pay的合作，是電子票證首度與國際行動支付業者合作，讓悠遊卡在行動支付市場跨入嶄新的新紀元，將讓悠遊卡的消費體驗更為多元。

目前市面上的行動支付主要綁定信用卡，在搭捷運或公車時，還是要使用實體的電子票證，此次三星與悠遊卡的合作，將讓消費者刷手機就能搭捷運。也就是Samsung Pay悠遊卡可廣泛使用於全台互通的大眾運輸、超商、超市、加油站、停車場以及特約機構等。

即日起支援Samsung Pay悠遊卡的手機包括 Galaxy S20 Ultra、S20+、S20、S10+、S10、S10e、S9、S9+、Note10+、Note10、Note9、A71、 A70、A8s、A51。預計4月底前陸續支援Samsung Pay悠遊卡則有Galaxy Z Flip、Note 10 Lite、A80、A60。