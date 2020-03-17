口罩實名制2.0預購 這四家銀行直接回饋100%

口罩實名制2.0預購，至少四家銀行推出刷卡、轉帳享全額回饋，也就是說口罩加上運費全都不用錢。包括：上海商銀、中信銀、第一銀以及彰化銀等。

各銀行對於預購防疫口罩都採支持的態度，有些銀行出運費、有些銀行享現金回饋，其中，上海銀行提供首波預購刷簡單卡及小小兵卡之卡友享有22元全額回饋，為刷卡支付中回饋最高，期望能為全民防疫盡一份心力。

其他銀行像是中信銀共有兩種方式，若用MY WAY數位帳戶轉帳，可享22元全額回饋；若是用中信信用卡，則買三片口罩省一片，每戶回饋5元刷卡金。元大銀信用卡則祭出單筆20%現金回饋。

公股銀行中的第一銀行祭出帳戶轉戶，用行動銀行轉帳，享有22元全額回饋。兆豐銀則祭出使用e秒刷鈦金卡支付，回饋7元運費。彰銀刷My樂現金回饋卡享100%回饋，每歸戶回饋上限22元。