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美祭出零利率 瑞銀估6月底日圓漲至100大關

中央社 / 台北17日電

聯準會（Fed）降息救市失利，市場關注匯市走勢，瑞銀（UBS）今天表示，儘管市場震盪期間，美元需求仍在，但隨流動性趨穩後，走勢終將走弱；反觀日圓6月底可望上漲至100大關。

瑞銀財富管理投資總監辦公室今天上午發布報告表示，市場憂慮武漢肺炎疫情觸發全球經濟衰退，儘管美國聯準會（Fed）拋出一籃子措施，但並沒有安撫到投資人恐慌情緒，美股16日更出現1987年以來最大的單日跌幅，亞洲股市今天早盤也明顯承壓。

匯市方面，瑞銀表示，聯準會突然祭出量化寬鬆措施及降息後，美元頓失重要的利差優勢，基本面被削弱，但日圓昨天卻並沒有顯著走強，匯率主要在106至107區間震盪，主因是美元最近面臨流動性短缺問題。

瑞銀認為，儘管在市場震盪期間，全球企業仍然需要美元來應付流動性需求，美元需求仍然存在；不過，當美元流動性變穩定，很可能失去支持。

瑞銀指出，在2009至2011年期間，聯準會也曾經降息至0，並啟動量化寬鬆計畫，壓抑了美債收益率，隨著美元相對日圓的利差優勢褪去，日圓當時邁向80關卡，儘管與當前的情況不盡相同，但預期美元終將要走弱，日圓匯率6月底則將上漲至100。

另方面，受疫情衝擊，瑞銀表示，多個國家陸續實施「封國封城」及「出台」等政策抗疫，但觀察市場並不相信措施能夠解決企業破產及失業率上升問題，當前關鍵仍是這次經濟衰退會有多深、持續多久。

瑞銀指出，如果疫情加劇，企業現金流廣泛出問題，並引發大規模倒閉及失業率上升，對需求就會構成持續的打擊。

然而，瑞銀認為，如果企業及個人能夠撐得過這一波短暫停工，經濟僅會輕微衰退，加上各國央行降息，長期來看，低利率環境仍有助經濟迅速復甦。未來，將保持觀望疫情防效工作、財政及貨幣政策的成效。

瑞銀 日圓匯率 美國聯準會

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