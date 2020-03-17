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手機變身悠遊卡 Samsung Pay悠遊卡上市

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
悠遊卡公司今（17）日宣布，Samsung Pay悠遊卡今天正式上市，消費者只要在悠遊卡支援的Samsung手機Samsung Pay裡下載悠遊卡，手機直接變身悠遊卡。　圖／悠遊卡公司提供
悠遊卡公司今（17）日宣布，Samsung Pay悠遊卡今天正式上市，消費者只要在悠遊卡支援的Samsung手機Samsung Pay裡下載悠遊卡，手機直接變身悠遊卡。　圖／悠遊卡公司提供

悠遊卡公司今（17）日宣布，Samsung Pay悠遊卡正式上市，消費者只要在悠遊卡支援的Samsung手機Samsung Pay裡下載悠遊卡，手機直接變身悠遊卡，能使用悠遊卡的消費場域皆能使用，讓悠遊卡的消費體驗更為多元與全面。

悠遊卡公司去年4月11日與Samsung Pay簽署合作協議，攜手打造行動電子票證，在Samsung Pay悠遊卡上市後，悠遊卡的支付方式除了實體卡片外，用手機也能讓消費者「嗶」得更方便。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，與Samsung Pay的合作，是電子票證首度與國際行動支付業者合作，讓悠遊卡在行動支付市場跨入嶄新的新紀元，這讓悠遊卡的消費體驗更為多元，實現悠遊卡讓消費者生活更便利的承諾。

悠遊卡去年包括交通及小額消費金額逾新台幣650億元，是台灣行動支付龍頭，Samsung也是國際手機領導品牌，兩大業者合作，可望在行動支付市場激起不小火花，尤其是Samsung Pay悠遊卡可直接使用悠遊卡既有超過8.2萬個小額消費支付點，將加速無現金社會實現的時程。

更獨家的功能是，Samsung Pay悠遊卡可以感應方式進入交通領域，拿著Samsung Pay悠遊卡通過捷運閘門，跟悠遊卡一樣快，不用掏出卡片就可以過閘門。

悠遊卡公司說，要讓您手中的Samsung手機變身悠遊卡，步驟相當簡單，只要更新Samsung Pay軟體到最新版本後，即可在APP中直接下載一張新的悠遊卡，除了普通卡外，學生族群也能下載學生卡，優惠不受影響，在學生卡到期前30天，也可在手機上直接申請展期。

有購買1,280交通運輸定期票需求的通勤族，Samsung Pay悠遊卡也全力支援，可直接在Samsung Pay中購買1280定期票，到期前十天也能直接在手機上續購。

此外，Samsung Pay悠遊卡提供現金加值及信用卡加值兩種選擇，現金加值可至目前悠遊卡可加值處進行加值，信用卡加值可直接以國泰世華銀行、中國信託商業銀行、玉山銀行、台新銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行的信用卡進行線上加值，後續還會有更多銀行加入。

慶祝Samsung Pay悠遊卡盛大上線，自3月17日起至4月30日，於適用機款手機新增Samsung Pay悠遊卡，並於Samsung Pay中參加活動，即贈50元全家禮券（限量2萬5,000名），購買1,280定期票再贈全家禮券50元（限量5,000名），使用首波上線銀行綁定Samsung Pay的MasterCard消費（含加值）一筆，再加贈全家禮券50元（限量1萬名），最多可獲得全家禮券150元。

若持Samsung Galaxy S20系列手機將獨享開卡限量優惠最高300元的回饋。自3月17日起至4月12日，S20系列手機新增Samsung Pay悠遊卡，並於Samsung Pay中參加活動，即贈全家禮券150元，使用首波上線銀行綁定Samsung Pay的MasterCard消費(含加值)任2筆，再拿全家禮券150元，各限量1萬名，額滿為止。

悠遊卡 Samsung Samsung Pay

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