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Samsung Pay悠遊卡上市 手機變身悠遊卡

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
悠遊卡公司今天宣布，Samsung Pay悠遊卡今天正式上市，消費者只要在悠遊卡支援的Samsung手機Samsung Pay裡下載悠遊卡，手機就直接變身悠遊卡，能使用悠遊卡的消費場域，讓悠遊卡的消費體驗更為多元與全面。記者沈婉玉／攝影
悠遊卡公司今天宣布，Samsung Pay悠遊卡今天正式上市，消費者只要在悠遊卡支援的Samsung手機Samsung Pay裡下載悠遊卡，手機就直接變身悠遊卡，能使用悠遊卡的消費場域，讓悠遊卡的消費體驗更為多元與全面。記者沈婉玉／攝影

悠遊卡公司今天宣布，Samsung Pay悠遊卡今天正式上市，消費者只要在悠遊卡支援的Samsung手機Samsung Pay裡下載悠遊卡，手機就直接變身悠遊卡，能使用悠遊卡的消費場域、共17萬個點皆能使用，讓悠遊卡的消費體驗更為多元與全面。

悠遊卡公司去年4月11日與Samsung Pay簽署合作協議，攜手打造行動電子票證，在Samsung Pay悠遊卡上市後，悠遊卡的支付方式除了實體卡片外，用手機也能讓消費者「嗶」得更方便。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，與Samsung Pay的合作，是電子票證首度與國際行動支付業者合作，讓悠遊卡的消費體驗更為多元，實現悠遊卡讓消費者生活更便利的承諾。目前悠遊卡三分之一仍是現金加值，希望Samsung Pay悠遊卡推出後能加速無現金社會的實現，未來也不排除與Google pay、apple pay等合作。

Samsung Pay悠遊卡可以感應方式進入交通領域，拿著Samsung Pay悠遊卡通過捷運閘門，跟悠遊卡一樣快，不用掏出卡片、不用開啟手機螢幕就可以過閘門。

要讓您手中的Samsung手機變身悠遊卡，步驟相當簡單，只要更新Samsung Pay軟體到最新版本後，即可在APP中直接下載一張新的悠遊卡，除了普通卡外，學生族群也能下載學生卡，優惠不受影響，在學生卡到期前30天，也可在手機上直接申請展期。

有購買1280交通運輸定期票需求的通勤族，Samsung Pay悠遊卡也全力支援，可直接在Samsung Pay中購買1280定期票，到期前10天也能直接在手機上續購。

此外，Samsung Pay悠遊卡提供現金加值及信用卡加值兩種選擇，現金加值可至目前悠遊卡可加值處進行加值，信用卡加值可直接以國泰世華銀行、中國信託商業銀行、玉山銀行、台新銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行的信用卡進行線上加值，後續還會有更多銀行加入。

為慶祝Samsung Pay悠遊卡盛大上線，自3月17日起至4月30日，於適用機款手機新增Samsung Pay悠遊卡，參加活動及消費，即贈送禮券；購機也有優惠。

悠遊卡 Samsung Samsung Pay

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