元大銀行數位金融創新 獲台灣票據交換所肯定

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

元大行動銀行APP」生活繳費功能，榮獲財團法人台灣票據交換所肯定，台灣票據交換所最新公布「108年金融機構推廣獎勵及競賽活動」獲獎名單，元大銀行獲頒金融業代收即時服務平台（簡稱eFCS業務）「eFCS業務提出行」獎項殊榮，展現元大銀行導入創新數位金融服務的豐碩成果，與提供客戶各項數位服務不斷優化的決心。

有鑑於民眾收到水、電、瓦斯、學雜費等日常生活繳費帳單後，需先至銀行櫃台或自動櫃員機（ATM）提領現金，再前往不同的超商或金融機構才能完成繳費，常會有領款與繳款的困擾，若透過便利超商繳費，可能還需要額外支付手續費用。若不小心因工作忙碌，沒注意到不同帳單繳納期限，還可能因延遲繳款產生滯納金。

為解決客戶困擾，元大銀行與台灣票據交換所合作eFCS業務系統，透過操作元大行動銀行APP，無須另外安裝下載其他金融代收服務APP，即可馬上使用便捷、安全和24小時服務不間斷的創新數位金融服務，自2019年導入eFCS業務系統後，陸續增加21家瓦斯業者、及超過345所台北市、台南市與雲林縣學雜費的繳費項目。

元大銀行表示，去年底在數金、財管、資訊部門共同努力下，行動銀行做了大幅度的系統改版及功能優化，以2020年2月數位平台新申請戶數與去年同期相比成長50% 、行動銀行登入客戶數更較去年同期成長52%，數字證明了元大客戶對銀行數位平台的愛用程度。

為提供更多元的生活繳費服務項目，除了將eFCS業務系統繳費功能帶入元大行動銀行APP外，元大銀行更為業界首波與「Pay Taipei」台北市政府智慧支付平台串接合作的金融機構，使用元大銀行存款帳戶扣款，可繳納台北市立大學及市立各級學校學雜費，除享有免手續費優惠，繳費後亦可透過APP查詢功能，隨時確認繳費紀錄。

元大銀行數位金融專業創新屢獲專業機構肯定，秉持站在客戶需求出發、積極耕耘數位金融服務，除已連續兩年獲得財金資訊公司頒發電子金流業務「最佳服務創新獎」、國際財經專業雜誌《財資》（The Asset）2020年2月最新公布The Asset Triple A Digital Awards得獎名單，元大銀行「校園金流服務」獲頒「台灣年度最佳企業支付獎」 (Best Corporate Payment Project)肯定。

元大銀行表示，未來仍將持續推動「以人為本」的創新金融科技，將「積極推動數位轉型、優化內部流程」、「重視用戶體驗、貼近生活場景」及「結合新技術、創新FinTech發展」列為數位金融業務發展重點，並持續優化通路平台使用便利性，提供多元化產品及個人化服務，提升客戶滿意度，及打造符合客戶日常生活所需的金融服務，讓數位系統操作更聰明、更貼近客戶需求，讓金融服務更easy。

元大 數位金融 APP

延伸閱讀

元大銀行數位金融創新 獲台灣票據交換所肯定

網購口罩刷元大信用卡 現金回饋20%正附卡分開算

元大銀行基金自行質借開辦 協助客戶資金靈活運用

數位金融…從載具找客群

相關新聞

下滑趨勢擋不住 人民幣存款餘額降至6年新低

中央銀行今天公布2月銀行辦理人民幣業務概況，由於中國經濟走緩、利率走低為長期趨勢，2月人民幣存款餘額下探人民幣2519....

紓困貸款補貼 金管會下周召集銀行開會

新冠肺炎疫情衝擊各企業，政府提出600億紓困方案，其中部分預算作為貸款利息補貼。金管會主委顧立雄今表示，各部會的紓困細節...

口罩2.0第一銀行幫買單 口罩加運費22元全部還給你

政府「口罩實名制2.0」首波預購開跑，民眾可透過線上平台直接預購口罩，不用出門排隊。第一銀行除了積極配合政府eMask口...

專家：市場恐慌推升美指 人民幣跌勢未減

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋16日發表人民幣市場周評指出，今晨美國聯準會閃電降息4碼，同時啟動7,000億美元的...

美降息2關鍵嚇趴市場 台灣央行降息勢在必行

美國聯準會再次緊急降息4碼，利率已趨近於零，市場卻不領情，美股期貨電子盤跌到熔斷；專家分析，聯準會被視為彈藥用盡等2因素...

金融業備戰新冠肺炎 星展銀提供14天全薪防疫隔離假

金融業備戰新冠肺炎，保險局緊急通知，要求保險公司進行出國管控，全面避免非必要的公務與非公務出國外，外商金融業也提供備戰方...

兆豐國際投信澄清聲明

兆豐國際投信董事長程聰仁表示，市場傳言，確診案例54其三個室友有一人為兆豐國際投信員工，經查此為謠傳。

確診案掃到金融圈 業者加強防疫也忙澄清傳言

疫情指揮中心15日公布台灣新增6例新冠肺炎確診案例，其中第54案為北部30多歲男性。由於案54與租屋處室友於金融業任職，...

台新投信嚴正聲明 同仁及眷屬目前身體狀況良好

台新投信3月16日發出嚴正聲明，關於市場傳言，確診案例54其直屬主管現在發燒中，這個主管老公在台新投信....一事。市場...

金融業外商員工傳確認肺炎 波及多家金融業消毒辦公室

金融業外商員工傳出確診新冠肺炎，波及範圍持續在金融業擴散，由於傳出該員工同居不同所的室友皆是金融業相關從業人員，擴及影響...

國泰人壽今緊急呼籲：即日起所有員工非必要不要出國

國內金融業出現首例確診病例，我國壽險業龍頭國泰人壽今（16）日宣布，即日起所有員工非必要不要出國，無論是公差或私人旅遊。

加強防疫 金管會擬要求金融業董總出國先通報

境外移入確診案例不斷增加，昨天傳出有金融業從業人員出國回來後確診，金融圈人心惶惶，金管會保險局昨天立即發出緊急通知，要求...

熱門新聞

國泰人壽今緊急呼籲：即日起所有員工非必要不要出國

與新冠肺炎確診者有接觸 資誠：員工檢測為陰性

農民退休金制出爐 30歲農民65歲退休月領2.6萬

金融業外商員工傳確認肺炎 波及多家金融業消毒辦公室

新冠肺炎疫情擴散 謝金河點名五大產業首波受害

兆豐國際投信澄清聲明

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。