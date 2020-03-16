金融業首傳確診 金控董事會也要改視訊

金融業傳出首例確診，且個案當事人是刻意隱瞞出國事實，連累公司同事、室友與其公司遭殃，多家金控對此不僅重申全員不出國要求，連金控董事會都可能要改視訊方式召開，永豐金控（2890）就研擬疫情嚴重則4月起董事會可能改為視訊會議，開發金控（2883）董事代表不乏外國人、居住中港人士，視訊設備俱全，就看何時啟用。

新公布確診案例54傳出為某外資券商分析師，且為刻意隱瞞公司出國旅遊，屬境外移入病例，殃及室友、同事波及多家金融業。因此各大金控集團緊急聲明或是再次重申、升高等級，要求金控各子公司全員都避免出國，要出國請假須報告並獲准假，且回國須自主隔離14天。另外，各金控也紛紛展開分地、分組辦公、異地備援等，分組人員開會就以視訊方式，避免異地辦公者還相互接觸。

至於金控董事會，各家金控例行會議一月一次，原本不在視訊進行優先考量，但疫情升溫跡象下，永豐金已在研擬可能4月董事會就改採視訊方式，而開發金因為董事代表人本來就有外國人，還有董事居住在中國大陸與香港，因此董事會視訊開會設備已齊備之下，本月底董事會如就改以視訊召開，也無問題。