美元高利定存掀下架潮 先搶先贏

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

美國聯準會（Fed）再度大動作降息，3月以來兩度緊急降息累計達6碼，銀行業進行中的2%美元高利定存再掀下架潮，小資族也能存的1,000美元起存王道銀行高利專案，也快要額滿，預估明天、17日可能就關門提前下架，等於只剩下約13小時左右，想存的趕快上網動動手指搶存。

王道銀行6個月期利率2%的美元高利定存專案，起存門檻只要1,000美元，換算不過新台幣3萬元上下，比起一般銀行美元高利定存多數起存門檻1萬美元，堪稱小資族福音。王道銀行該專案原定4月底截止，前次Fed突降2碼時，多家銀行提前下架美元高利定存專案，王道銀行開會後決定暫時觀望，尚不提前下架，吸收不少來不及換匯、搶定存無門的資金，如今Fed再次大降息，王道銀行開會後，評估該美元高利定存專案即將額滿，預估將提前至17日午後下架。由於王道銀行是全數位通路，24小時網上轉存操作，小資族想存不妨趕緊滑滑手機操作。

王道銀行 定存 降息

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