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中國對疫情公然「甩鍋」？美中新冷戰升溫

新冠肺炎病毒能在物體表面存活多久？NIH研究告訴你

口罩2.0第一銀行幫埋單 口罩加運費22元全部還給你

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
第一銀行推出透過一銀App線上購買口罩回饋22元回饋金，等於幫民眾買單三個口罩。圖/第一銀行提供
第一銀行推出透過一銀App線上購買口罩回饋22元回饋金，等於幫民眾買單三個口罩。圖/第一銀行提供

政府「口罩實名制2.0」首波預購開跑，民眾可透過線上平台直接預購口罩，不用出門排隊。第一銀行除了積極配合政府eMask口罩預購系統處理外，今（16）日宣布凡透過一銀iLEO App或第e行動App完成首波口罩繳費服務，前5萬名用戶即享「22元回饋金」，每戶限回饋一次於次月入帳。三片口罩包含運費都由一銀幫你買單，全額回饋100%。

一銀表示，疫情蔓延之際，口罩不僅可以讓自己做好防護措施，也等同幫別人多做一層保護，利己又利他！為了幫助更多民眾順利買到口罩，一銀祭出「3片口罩含運費幫你買單」的超值回饋，鼓勵民眾善加利用行動銀行繳費服務，響應免排隊、免出門、免群聚，降低疫情散播風險。

口罩 第一銀行 疫情

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