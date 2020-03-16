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銀行推數位副品牌 卡面設計天馬行空

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
上海商銀總經理陳善忠 （左一）、副總經理郭進一（右一） 、數位金融處協理謝碧芬（右二）與第一名得獎者潘曉青合影。圖/上海銀行提供
上海商銀總經理陳善忠 （左一）、副總經理郭進一（右一） 、數位金融處協理謝碧芬（右二）與第一名得獎者潘曉青合影。圖/上海銀行提供

上海商業儲蓄銀行為打造數位副品牌Cloud Bank富有設計感的卡面，於去年12月起舉辦「i 想設計師卡片設計暨票選大賽」，比賽獎金及後續發卡獎勵金合計近30萬元，共吸引600餘件作品參賽，並透過網路票選，成功引發網友的熱烈討論，共有近3萬人次參與投票。

本次競賽主題係為推出Cloud bank「i想卡」，意為「我想」、「愛想」，以「想」為主題且具有故事性，讓持卡人能自由選擇代表自己風格的卡片，愛怎麼想就怎麼想，勇於表達當下的想法、夢想、或是生活雜想。

獲得第一名的作品為「生命，會為自己找到出口」，以無憂無慮小女孩為設計主軸，以鮮明繽紛的色彩揮灑卡面，表達盡力做到好，不去計較得失與結果的態度 ，獲得評審們一致青睞。

第二名「星與夢」則是結合本行數位副品牌Cloud bank給人自由的意象，發揮天馬行空的想像力，雲可以塑造成自己想要的形狀，自己的生活當然也可以。

第三名「動物好朋友」闡述夢想中的美好時光，是所有動物都能平等自由快樂的生活著，點出愛護地球的重要性。

上海商銀陳善忠總經理表示，本次首度舉辦卡片設計比賽，發現年輕人的創意真是顛覆傳統卡面的想像，多樣的設計理念與風格，也讓評審工作變成是一種挑戰 ，最後由專業評審及票選人氣綜合評選出前三名及10名佳作。另外，不僅是得獎者，所有參賽作品都有機會發行為Cloud bank數位帳戶debit卡，本行並將提供發卡獎金，給優秀的作品最實質的鼓勵。

上海商銀

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