快訊

中國對疫情公然「甩鍋」？美中新冷戰升溫

新冠肺炎病毒能在物體表面存活多久？NIH研究告訴你

保障立刻生效 三商美邦人壽取消法定傳染病等待期

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

因應新冠肺炎疫情蔓延，國人醫療保障防護刻不容緩，為提供保戶更即時的保障，三商美邦人壽自109年3月17日起對現售住院醫療保險以批註條款方式取消「法定傳染病」30天疾病等待期限制，保戶毋須另外付費，保障立即生效，一旦確診罹患新冠肺炎，理賠機制隨即啟動。

另外，為服務既有保戶，於109年3月16日前已投保附表商品保戶，若契約仍在等待期間內者，則無須申請即可直接適用前述批註條款，取消「法定傳染病」30天疾病等待期之限制，希望可以擴大提供更多保戶，更全面、更即時的住院醫療保障，協助民眾一起安心渡過疫情。

此次取消「法定傳染病」30天疾病等待期間之規定，適用期間至109年6月30日止，之後會再視疫情狀況調整開放期間。另針對新冠肺炎防疫部分，本公司尚有其他應變措施，如保戶確診罹患新冠肺炎入住負壓隔離病房，將比照加護病房標準核算各項住院醫療保險金、因應疫情等級給予保戶保費緩繳寬限及設置單一窗口受理辦理保單相關服務，並通融保戶可以傳真方式提出申請，詳細內容請詳三商美邦人壽官方網站。

三商美邦人壽提醒，新冠肺炎疫情仍於國際間持續延燒，為維護個人及家人健康非必要應避免出國，出入公共場所要記得戴口罩及做好個人衛生與健康管理，此外，亦得檢視醫療保障是否完善，替自己的未來醫療品質做到足額規劃。

現售現售住院醫療保險包括：

一、 三商美邦人壽鑫好健康終身醫療健康保險附約(104)

二、 三商美邦人壽鑫真健康終身醫療健康保險(104)

三、 三商美邦人壽永健康終身醫療健康保險

四、 三商美邦人壽漾健康終身醫療健康保險

五、 三商美邦人壽常青住院醫療健康保險附約

六、 三商美邦人壽享優值終身健康保險附約

保險金 三商美邦人壽 疫情

延伸閱讀

歐洲各國祭防疫措施 荷蘭關閉阿姆斯特丹紅燈區

香港新增7人確診新冠肺炎達155例 6人曾境外旅遊

南非總統宣布新冠肺炎國家級災難 祭8國旅遊禁令

新冠肺炎防疫 政院17日起進入院區量體溫

相關新聞

專家：市場恐慌推升美指 人民幣跌勢未減

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋16日發表人民幣市場周評指出，今晨美國聯準會閃電降息4碼，同時啟動7,000億美元的...

紓困貸款補貼 金管會下周召集銀行開會

新冠肺炎疫情衝擊各企業，政府提出600億紓困方案，其中部分預算作為貸款利息補貼。金管會主委顧立雄今表示，各部會的紓困細節...

美降息2關鍵嚇趴市場 台灣央行降息勢在必行

美國聯準會再次緊急降息4碼，利率已趨近於零，市場卻不領情，美股期貨電子盤跌到熔斷；專家分析，聯準會被視為彈藥用盡等2因素...

金融業備戰新冠肺炎 星展銀提供14天全薪防疫隔離假

金融業備戰新冠肺炎，保險局緊急通知，要求保險公司進行出國管控，全面避免非必要的公務與非公務出國外，外商金融業也提供備戰方...

兆豐國際投信澄清聲明

兆豐國際投信董事長程聰仁表示，市場傳言，確診案例54其三個室友有一人為兆豐國際投信員工，經查此為謠傳。

確診案掃到金融圈 業者加強防疫也忙澄清傳言

疫情指揮中心15日公布台灣新增6例新冠肺炎確診案例，其中第54案為北部30多歲男性。由於案54與租屋處室友於金融業任職，...

台新投信嚴正聲明 同仁及眷屬目前身體狀況良好

台新投信3月16日發出嚴正聲明，關於市場傳言，確診案例54其直屬主管現在發燒中，這個主管老公在台新投信....一事。市場...

金融業外商員工傳確認肺炎 波及多家金融業消毒辦公室

金融業外商員工傳出確診新冠肺炎，波及範圍持續在金融業擴散，由於傳出該員工同居不同所的室友皆是金融業相關從業人員，擴及影響...

國泰人壽今緊急呼籲：即日起所有員工非必要不要出國

國內金融業出現首例確診病例，我國壽險業龍頭國泰人壽今（16）日宣布，即日起所有員工非必要不要出國，無論是公差或私人旅遊。

加強防疫 金管會擬要求金融業董總出國先通報

境外移入確診案例不斷增加，昨天傳出有金融業從業人員出國回來後確診，金融圈人心惶惶，金管會保險局昨天立即發出緊急通知，要求...

Fed緊急降息4碼 學者：估央行會跟進降息

美國聯準會（Fed）再度意外降息，將聯邦基金利率提降4碼至0%-0.25%，近乎零利率。對此，國內財經學者普遍認為央行跟...

新冠肺炎蔓延 股東會可採電子投票防疫

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延，迎接今年4至6月約1700家上市櫃公司股東會，台灣集中保管結...

熱門新聞

國泰人壽今緊急呼籲：即日起所有員工非必要不要出國

與新冠肺炎確診者有接觸 資誠：員工檢測為陰性

科技重鎮染疫 大廠戒備

金融業外商員工傳確認肺炎 波及多家金融業消毒辦公室

新冠肺炎疫情擴散 謝金河點名五大產業首波受害

農民退休金制出爐 30歲農民65歲退休月領2.6萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。