保障立刻生效 三商美邦人壽取消法定傳染病等待期

因應新冠肺炎疫情蔓延，國人醫療保障防護刻不容緩，為提供保戶更即時的保障，三商美邦人壽自109年3月17日起對現售住院醫療保險以批註條款方式取消「法定傳染病」30天疾病等待期限制，保戶毋須另外付費，保障立即生效，一旦確診罹患新冠肺炎，理賠機制隨即啟動。

另外，為服務既有保戶，於109年3月16日前已投保附表商品保戶，若契約仍在等待期間內者，則無須申請即可直接適用前述批註條款，取消「法定傳染病」30天疾病等待期之限制，希望可以擴大提供更多保戶，更全面、更即時的住院醫療保障，協助民眾一起安心渡過疫情。

此次取消「法定傳染病」30天疾病等待期間之規定，適用期間至109年6月30日止，之後會再視疫情狀況調整開放期間。另針對新冠肺炎防疫部分，本公司尚有其他應變措施，如保戶確診罹患新冠肺炎入住負壓隔離病房，將比照加護病房標準核算各項住院醫療保險金、因應疫情等級給予保戶保費緩繳寬限及設置單一窗口受理辦理保單相關服務，並通融保戶可以傳真方式提出申請，詳細內容請詳三商美邦人壽官方網站。

三商美邦人壽提醒，新冠肺炎疫情仍於國際間持續延燒，為維護個人及家人健康非必要應避免出國，出入公共場所要記得戴口罩及做好個人衛生與健康管理，此外，亦得檢視醫療保障是否完善，替自己的未來醫療品質做到足額規劃。

現售現售住院醫療保險包括：

一、 三商美邦人壽鑫好健康終身醫療健康保險附約(104)

二、 三商美邦人壽鑫真健康終身醫療健康保險(104)

三、 三商美邦人壽永健康終身醫療健康保險

四、 三商美邦人壽漾健康終身醫療健康保險

五、 三商美邦人壽常青住院醫療健康保險附約

六、 三商美邦人壽享優值終身健康保險附約