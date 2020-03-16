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專家：市場恐慌推升美指 人民幣跌勢未減

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
交通銀行台北分行提醒，人民幣跌勢未減。(本報系資料庫)
交通銀行台北分行提醒，人民幣跌勢未減。(本報系資料庫)

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋16日發表人民幣市場周評指出，今晨美國聯準會閃電降息4碼，同時啟動7,000億美元的量化寬鬆，利率回到金融海嘯時的水準，聞訊美股期貨開盤再度熔斷，大跌逾千點，顯示市場信心的不足。

回歸現實面，降息、量化寬鬆等舉措無法完全挽回全球因疫情而減少的消費、投資動能，後續疫情控制才是根本之道。

展望後市，人民幣走勢仍被動受美元指數牽引，疫情在歐美等國大量擴散，確診人數持續激增，恐慌情緒如未消退，恐將推升美元新一波漲勢。

另一方面，在疫情升溫下，未來中美雙方或有可能取消先前加徵的關稅，以刺激消費的形式來提振經濟，對人民幣多頭來說可能是一大利多。

上周在疫情惡化和油價暴跌的雙重影響下，全球風險資產崩盤，恐慌性賣盤殺出，各國股市爭相發生熔斷現象。

尤其美股連翻暴漲暴跌，引發金融市場動盪不安，恐慌情緒持續升溫，美元荒再現，以往的避險資產如日幣、黃金等不再受到追捧，投資人轉而買入全球流動性最佳的貨幣-美元。

受迫於美元避險買盤湧現和外資賣股匯出新興市場兩大力量引導，亞幣全線走跌，人民幣亦結束近期漲勢，回落至三周低位。最終離岸人民幣對美元(USDCNH)周線貶值約901點，收在7.0225元，貶值幅度1.30%。

在岸人民幣對美元(USDCNY)，周線貶值約758點，收在7.0087元，貶值幅度1.09%。本周需關注重點包括今日舉行的G7領導人緊急會議，以及各國央行利率會議。

境內貨幣市場方面，銀行間供給明顯減少，加上人行逆回購空窗已久，周初資金面持續收斂，隔夜回購利率一度漲至2%上方；但隨著國務院常務會議召開時提到需抓緊出台金融定向降準措施，寬鬆預期推升市場流動性轉好，利率上行幅度拉回，隔夜跌至1.50%下方。

公開市場方面，逆回購連續19日暫停仍無損市場信心，果然人行於上周五宣布定向降準50到100個基點，放出人民幣5,500億資金活水，後續市場關注本周中期借貸便利(MLF)操作規模與貸款基礎利率(LPR)調降幅度。

境外市場方面，CNH Hibor(香港人民幣拆放利率)緩步走跌，大致下滑10-30個基點不等；同樣反映在拆借價格上，利率水平多數走弱，惟短率因美元需求飆漲，為承作外匯掉期，人民幣隔拆利率有所跳升。

人民幣 疫情

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