台銀、土銀、合庫大降美元定存利率 1年期最低0.3%
美國聯準會（Fed）意外緊急宣布降息4碼，來到0%至0.25%的目標區間，公股行庫今（16）日起陸續宣布調降美元存款利率，其中土銀1年期美元定存利率大降3碼（0.75個百分點 ），利率僅剩0.3%，美元定存族利息大縮水。
台灣銀行、合作金庫將於明（17）日公布最新牌告利率。其中，台銀各天期存款利率調幅介於0.1~0.3個百分點之間，調整後1年期美元定存將由目前的1.05%降至0.75%，調幅為0.3個百分點。
合庫銀的最新美元牌告，降幅介於0.1~0.35個百分點，調整後1年期由目前的1%下滑至0.7%，跌幅0.3個百分點。
明日調整後，台銀1個月、3個月、6個月、9個月美元定存利率分別為0.35%、0.5%、0.6%、0.65%，降幅介於0.25至0.3個百分點。
合庫銀明日的最新牌告，1個月、3個月、6個月、9個月美元定存利率分別為0.35%、0.5%、0.55%、0.6%，降幅介於0.3至0.35個百分點。
土銀今天調降美元存款利率，降幅達0.5到0.75個百分點，其中美元活存從0.33%降為0.1%；1個月期下降0.5個百分點，來到0.15%。
土銀3、6個月美元存款利率調降0.55個百分點，9個月期降0.6個百分點，12個月期更是大降0.75個百分點，調降後從3個月到12個月天期美元存款，都剩下0.3% 。
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