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手頭緊？全球人壽建議青年族群四大投保重點

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

25歲至39歲的青年時期正是職涯起飛的階段，然而世界各國近年來普遍面臨青年低薪的問題，台灣也不例外。根據行政院主計總處調查，2018年我國受僱就業者薪資註中，約有400萬名25歲至39歲的職場青年，其平均薪資為3萬7,185元，且高達125萬人月薪低於3萬元，也就是每3個青年人就有1人是低薪族。全球人壽表示，青年族群正值職場打拚階段，可承受風險較低，建議手頭緊、預算不足的青年族群可先從4大投保重點著手，輕鬆用保險轉嫁人生風險。

全球人壽表示，這個年齡層已經是大學、研究所畢業後，出來工作一段時間，普遍會遇到一個問題，就是「薪資不夠高、積蓄不夠多」，通常要奉養父母，又面臨婚育考量，大部分沒有太多的預算來做保單規劃，所以每一分錢都要用在刀口上，因此建議可從4大投保重點著手規劃。

首先，應該在實支實付醫療險上做足保障，可以分散醫療時面臨的醫療費用，就算過去父母曾經有幫忙投保終身醫療險，也可以補足現在高額自費醫療項目部分的支出。

其次，也要補強意外險及意外醫療險，因為年輕人也容易在外面奔波，發生意外風險的機率也會比較高，可以利用意外險及意外醫療險低保費高保障的特性，提早做好準備。

第三，依據世界衛生組織(WHO)國際癌症研究機構指出，體重體脂過高是增加惡性腫瘤成長速度及誘發癌症的因素，這也讓整體發病年齡層已降低到20至50歲，青年族群也必須時時警惕重大傷病、癌症的發生。這時候就需要重大傷病險、癌症險來補強，在發生的當下能有一筆給付金，及時補上龐大醫療費用的缺口。

最後，就是定期壽險。全球人壽指出，青年族群通常認為有醫療險跟意外險就夠了，用不到壽險，就不會去主動規劃。但從實務理賠來看，壽險還是有必要納入保單規劃中，有時候可能受到不可控因素，無法陪家人到最後，也沒有辦法留下什麼可以好好照顧家人，就可以考慮選擇定期壽險，保費較便宜，又能同時加強這時期給家人的保障。

全球人壽強調，25歲至39歲青年族群的特性就是會主動上網找保險資訊，也會意識到自己可能需要什麼樣的保障，但保險規劃要因人而異、依照每個人的需求量身訂作，因此也建議這族群不要陷入網路迷思，應該要好好與保險顧問好好討論，才能找出最適合的保險規劃。

保險 醫療險 癌症

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