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搶攻電視族群 中租零卡分期消費滿1000元就能分

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
仲信資融副總經理張銘聰表示，中租零卡分期與三立電視電商平台電電購合作切入家庭主婦、電視族群的新商機，消費者在三立電視台節目看到產品，撥打專線訂購時，可選擇以中租零卡分期方式結帳。圖/中租提供
仲信資融副總經理張銘聰表示，中租零卡分期與三立電視電商平台電電購合作切入家庭主婦、電視族群的新商機，消費者在三立電視台節目看到產品，撥打專線訂購時，可選擇以中租零卡分期方式結帳。圖/中租提供

繼與大型購物網合作後，中租-KY（5871）旗下仲信資融推出的「中租零卡分期 」，與三立媒體旗下的電視電商平台「電電購」合作，消費者購買任一商品只要滿1000元，即可選擇零卡分期付款。

仲信資融副總經理張銘聰指出，這是中租首次與電視電商合作，跨足手機與電視機雙螢幕，切入電視族群的新商機。

近來受新冠肺炎疫情影響，大眾盡量減少出入實體賣場，轉而透過手機、網路消費，將商品直接送到家，促進宅經濟當道。中租與三立電電購攜手合作，可讓不使用信用卡或不想占信用卡額度的家庭主婦、電視族群，也能輕鬆分期、在家購物。

消費者在三立電視台節目看到產品，撥打專線訂購時，可選擇以零卡分期方式結帳。已是「中租零卡分期」會員，開啟APP扣除額度，確認分期期數、每期繳款金額，完成行動支付；若尚未成為會員，則可在接到手機簡訊，透過網路填寫申請資料，三個工作天內，經過電話確認身分，通過審核後，就會安排商品送貨到府。

為慶祝雙品牌跨平台合作，雙方祭出超值優惠。開幕首月（3/16~4/15）於電電購購物網使用零卡分期付款，單筆消費滿萬元分3期或6期，可獲得限量折扣金。以近期防疫議題熱賣的「Panasonic國際牌12公升高效清淨除濕機」為例，採用6期的「中租零卡分期」方案，分期價1萬3,290元，每月還款約2,215元，加送「電電購」折扣碼400元。

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