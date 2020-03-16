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金融業備戰新冠肺炎 星展銀提供14天全薪防疫隔離假

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導
金融業備戰新冠肺炎，保險局緊急通知，要求保險公司進行出國管控，全面避免非必要的公務與非公務出國外，外商金融業也提供備戰方，星展銀(台灣)今(16)日宣布，開放員工使用彈性福利金購買防疫物品，全方位協助同仁對抗疫情。聯合報系資料照
金融業備戰新冠肺炎，保險局緊急通知，要求保險公司進行出國管控，全面避免非必要的公務與非公務出國外，外商金融業也提供備戰方，星展銀(台灣)今(16)日宣布，開放員工使用彈性福利金購買防疫物品，全方位協助同仁對抗疫情。聯合報系資料照

金融業備戰新冠肺炎，保險局緊急通知，要求保險公司進行出國管控，全面避免非必要的公務與非公務出國外，外商金融業也提供備戰方，星展銀(台灣)今(16)日宣布，開放員工使用彈性福利金購買防疫物品，全方位協助同仁對抗疫情。

另外，針對因公務需求，必須前往中央流行疫情指揮中心公佈之旅遊警示國家，或在出發前（或在途）該國未列為第三級旅遊警告國家，之後自第三級旅遊警告國家返國，而需要居家隔離或居家檢疫之同仁，星展銀行（台灣）給予最優14天全薪防疫隔離假。針對其他因疫情有需要請假的同仁，星展銀行（台灣）亦提供在家辦公（有薪）、14至21天有薪年假、7天無薪家庭照顧假、7天無薪事假與14天無薪防疫照顧假等選擇。

星展銀指出，iflex彈性福利金提供讓員工可依個人需求，選擇申報休閒旅遊、醫療保險或教育學習等相關花費，考量防疫為杜絕傳染的基本工作，近來星展銀行（台灣）特別將「防疫用品」納入申請項目範圍，開放同仁使用彈性福利金購買包含消毒用品、防疫家電、維他命、口罩等防疫相關產品。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，人才是星展最重要的資產，提供員工安全的職場環境，可說是我們最重要的課題。星展銀行（台灣）在新冠肺炎疫情爆發之初，即啟動營運持續管理因應計畫及配套措施，包括部門異地備援、在各辦公室配置消毒酒精及耳溫槍、加強消毒清潔辦公環境、提供口罩予需要接觸客戶之前線同仁，並安排知名醫師進行線上講座，解說新冠病毒防疫衛教專業資訊，隨時關心員工的身體情況。

星展銀行（台灣）積極投入，以實際行動協助防疫，除提供客戶多元數位金融服務，讓客戶免出門即可輕鬆完成所需交易外，近來也貼心推出法定傳染病補償保險金保障，陪伴貴賓客戶度過艱難時刻。針對星展內部員工的部分，已有縝密的因應計畫與配套措施，確保大家的健康與安全。

星展銀行 保險金

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