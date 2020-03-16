金融業外商員工傳確認肺炎 波及多家金融業消毒辦公室

金融業外商員工傳出確診新冠肺炎，波及範圍持續在金融業擴散，由於傳出該員工同居不同所的室友皆是金融業相關從業人員，擴及影響的公司包含大型壽險業者以及會計師公司，受影響的公司已經發出內部信安撫員工，但也提醒員工要做好基本防疫措施，被影響的業者啟動周末消毒、甚至有業者實施關閉辦公室數天，讓員工在家工作。

傳出被影響的本土大型壽險業者由於在台北有兩棟重要的辦公大樓，據了解，該壽險業已經內部發信要求兩棟大樓的員工禁止會面，避開可能不必要的風險，雖然傳出被影響的室友初步篩檢為陰性，但為保險起見，該名員工目前居家隔離中。

被確診的金融業員工已經被金融圈視為頭痛人物，因為受其影響的公司數量多，造成金融業人心惶惶，預料近期相互拜會機會將會減少。

部分本土金融業強調，已經要求員工沒事不要亂飛出國，也暫緩了中國、香港出差，外銀業者則直接在樓下設有體溫檢測儀器，並提供員工口罩，保護自己也保護大家。

由於3月適逢金融業法說會熱門日期，金融業外商員工確診，也讓各家業者高度關注。3月多家金控實施網路法說會，包括玉山金、中信金等多家金控，除了避免可能群聚風險疫情傳開感染，也是希望保護自家高階經理人，因金融業總經理、董事長年齡多半偏高，屬於新冠肺炎高風險族群，金融業莫不提高警覺，以減緩疫情風險。