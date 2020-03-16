國泰人壽今緊急宣布：即日起所有員工禁止出國

國內金融業出現首例確診病例，我國壽險業龍頭國泰人壽今（16）日宣布，即日起所有員工禁止出國，無論是公差或私人旅遊。

國壽發言人林昭廷說，國壽3月5日起即以啟動異地辦公備援，分組辦公，一旦員工無論公私出國都需跟公司通報，因15日我國出現新增六例境外感染確診病例，國壽緊急提高防疫等級，決定自即日起禁止所有員工出國，無論公差或私人旅遊，期限至「等到疫情覺得緩和」。

台灣15日出現六例境外移入案例，其中有金融從業人員因出國玩，回國後又隱瞞自己出國，繼續工作，並參加金融圈會議，最後確診，讓金融圈這幾天人心惶惶。

同時，各保險公司已收到保險局緊急通知，開出三大要求，一是要求各保險公司進行「出國控管」，全面避免非必要的公務與非公務出國，董事長及總經理若仍要出國，必須事先報告保險局，除了出國與返國的時間，連每天在國外的行程、隨行人員、要如何防疫等都要告知。