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元大銀行數位金融創新 獲台灣票據交換所肯定

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
元大銀行數位金融創新 獲台灣票據交換所肯定(圖/元大銀行提供)
元大銀行數位金融創新 獲台灣票據交換所肯定(圖/元大銀行提供)

元大行動銀行APP」生活繳費功能，榮獲財團法人台灣票據交換所肯定! 台灣票據交換所最新公布「2019年金融機構推廣獎勵及競賽活動」獲獎名單，元大銀行獲頒金融業代收即時服務平台(eFCS)「eFCS業務提出行」獎項殊榮，展現元大銀行導入創新數位金融服務的豐碩成果，與提供客戶各項數位服務不斷優化的決心。

有鑑於民眾收到水、電、瓦斯、學雜費等日常生活繳費帳單後，需先至銀行櫃台/ATM提領現金，再前往不同的超商或金融機構才能完成繳費，常會有領款與繳款的困擾，若透過便利超商繳費，可能還需要額外支付手續費用。若不小心因工作忙碌，沒注意到不同帳單繳納期限，還可能因延遲繳款產生滯納金。

為解決客戶困擾，元大銀行與台灣票據交換所合作eFCS業務系統，透過操作元大行動銀行APP，無須另外安裝下載其他金融代收服務APP，即可馬上使用便捷、安全和24小時服務不間斷的創新數位金融服務，去(2019)年導入eFCS業務系統後，陸續增加21家瓦斯業者、及超過345所台北市、台南市與雲林縣學雜費的繳費項目。

元大銀行表示，去年底，在數金、財管、資訊部門共同努力下，行動銀行做了大幅度的系統改版及功能優化，以今(2020)年2月數位平台新申請戶數與去年同期相比成長50%、行動銀行登入客戶數更較去年同期成長52%，數字證明了元大客戶對銀行數位平台的愛用程度。

為提供更多元的生活繳費服務項目，除了將eFCS業務系統繳費功能帶入元大行動銀行APP外，元大銀行更為業界首波與「Pay Taipei」台北市政府智慧支付平台串接合作的金融機構，使用元大銀行存款帳戶扣款，可繳納台北市立大學及市立各級學校學雜費，除享有免手續費之優惠，繳費後亦可透過APP查詢功能，隨時確認繳費紀錄。

元大銀行數位金融專業創新屢獲專業機構肯定，秉持站在客戶需求出發、積極耕耘數位金融服務，除已連續兩年獲得財金資訊公司頒發電子金流業務「最佳服務創新獎」、國際財經專業雜誌《財資》（The Asset）今年2月最新公布The Asset Triple A Digital Awards得獎名單，元大銀行「校園金流服務」獲頒「臺灣年度最佳企業支付獎」(Best Corporate Payment Project)肯定！

元大銀行表示，未來仍將持續推動「以人為本」的創新金融科技，將「積極推動數位轉型、優化內部流程」、「重視用戶體驗、貼近生活場景」及「結合新技術、創新FinTech發展」列為數位金融業務發展重點，並持續優化通路平台使用便利性，提供多元化產品及個人化服務，提升客戶滿意度，及打造符合客戶日常生活所需的金融服務，讓數位系統操作更聰明、更貼近客戶需求，讓金融服務更easy。

元大 數位金融 APP

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