加強防疫 金管會擬要求金融業董總出國先通報

境外移入確診案例不斷增加，昨天傳出有金融業從業人員出國回來後確診，金融圈人心惶惶，金管會保險局昨天立即發出緊急通知，要求保險業董總出國要先通報，證期局考慮比照辦理，銀行局也將評估。

不少金融圈的人，從昨天到今天都收到各種有關金融從業人員確診的訊息，還有公司跳出來澄清，為加強防範境外移入案例，保險局昨天率先發出通知給保險公司董事長、總經理，要求採取三項出國加強管控措施。

包括第一，因應新冠肺炎全球大流行，請各保險公司確實執行所屬高層主管及從業人員（含同居眷屬、室友）的出國管控，防疫期間應全面避免非必要的公務及非公務出國行程。

董事長及總經理如仍有出國規劃，請事先通報保險局，包括說明出國及返國日期、國外每日行程、隨行人員及防疫準備作為。

第二，各公司對於所屬高層主管或從業人員（含同居眷屬、室友），自國外返國者，應確實要求依規定進行居家檢疫或自主健康管理。與該居家檢疫或隔離的返國人員有接觸者，應主動通報公司並進行自主健康管理。

第三，各保險公司如有人員確診、隔離或居家檢疫，或自主健康管理情形（含眷屬、室友或接觸確診者），應請即時辦理重大偶發事件通報。

證期局官員表示，內部正討論是否比照辦理；銀行局官員也表示，會作評估。