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Fed緊急降息4碼 學者：估央行會跟進降息

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
國內財經學者普遍認為央行跟進降息的機率很高，而過去慣例多是降息半碼，但這次極有可能一口氣降1碼。聯合報記者余承翰／攝影
國內財經學者普遍認為央行跟進降息的機率很高，而過去慣例多是降息半碼，但這次極有可能一口氣降1碼。聯合報記者余承翰／攝影

美國聯準會（Fed）再度意外降息，將聯邦基金利率提降4碼至0%-0.25%，近乎零利率。對此，國內財經學者普遍認為央行跟進降息的機率很高，而過去慣例多是降息半碼，但這次極有可能一口氣降1碼。

元大寶華董事長梁國源表示，美國這次緊急降息，且一口氣降息4碼近乎零利率，顯見美國已經意識到新冠肺炎疫情可能對美國經濟帶來的嚴重衝擊，但這次就降到零，若疫情再嚴重的話，恐怕就沒有籌碼了。

梁國源進一步指出，新冠肺炎疫情是屬於健康危機，不是金融危機，美國聯準會大動作降息，對國內疫情和經濟的幫助會有多大？令人懷疑。

不過，梁國源認為央行會跟進，且會大幅度降息1碼，主要是牽涉匯率的問題和利差因素。同時，梁國源也提醒，台灣是貿易外銷導向的經濟體，目前美國新冠肺炎疫情大流行已產生供應鏈斷鏈情形，如果當美國也開始浮現需求面問題的時候，一但供應和需求都出狀況，那情況就嚴重了。

台經院院長張建一指出，美國此舉，主要是因為看到新冠肺炎疫情將會嚴重影響美國國內消費和整體經濟，希望透過降息釋出資金刺激消費，一方面能減輕企業利息負擔壓力，讓企業可以活命，亦能夠改善消費者信用卡的債務餘額。

不過，張建一提醒，美國畢竟是全球最大的經濟國，再加上歐洲疫情也持續擴大，政府應密切注意新冠肺炎疫情對國內經濟造成的衝擊，必要時不排除需再增加600億紓困防疫預算。

張建一進一步指出，所幸過去國內的5+2、綠電，以及前瞻基礎建設等內需經濟發展，尚可抵銷此波疫情在外貿上的大幅減少。

中研院經濟研究所研究員周雨田同樣預測，我國央行慎重考慮跟進美國降息的機率很高。但，周雨田說，美國此次降息主要是希望在新冠肺炎疫情影響下能夠刺激需求，固然對經濟是好事，但因為先前的利率已經很低了，預估此次再度降息，作用不大。

但，周雨田表示，美國經濟的一舉一動都會讓台灣產業受到影響，目前台灣出口到美國的比例約佔12%，國內以出口美國為主的電子產業和機械業都需嚴陣以待。

降息 疫情 肺炎

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