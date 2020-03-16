美元定存族大失血 行庫美元大降息土銀最多降3碼

新冠肺炎疫情延燒全球，美國聯準會（Fed）緊急宣布降息4碼，來到0%至0.25%的目標區間，並推出7000億美元的量化寬鬆措施，反映美元利率大降，各行庫今天起陸續宣布降息，其中土銀1年期美元定存利率大降3碼（0.75個百分點 ），利率僅剩0.3%，美元定存族收入恐將大失血。

立法院財委會今天上午進行財政部業務報告，儘管八大行庫董事長總經理今天上午都列席立法院備詢，但是行庫內部則同步舉行資金會議，第一銀行總經理鄭美玲表示，美元存款利率一定會降，因為美國降息幅度這麼大，今天美元存款利率勢必要調整。

一銀率先在今天調降美元存款利率0.3到0.45個百分點，其中1個月期從0.65%降到0.2% ，3個月期從0.8%降為0.4%，1年期從1%降為0.7%。

土地銀行也在今天調降美元存款利率，降幅達0.5到0.75個百分點，其中美元活存從0.33%降為0.1%；1個月期下降0.5個百分點，來到0.15%。

土銀3、6個月美元存款利率調降0.55個百分點，9個月期降0.6個百分點，12個月期更是大降0.75個百分點，調降後從3個月到12個月天期美元存款，都剩下0.3% 。

華南銀行則表示，預計明天起調降美元存款利率，原則上這次活存不會變動，仍維持0.25%，其他長短天期定存方面調降幅度0.3到0.45個百分點。

另外，臺灣銀行、兆豐銀行、彰化銀行和合作金庫銀行都表示，會調降，降幅多少還帶資金會議決定

多位立委問財政部長蘇建榮，美國大降息背後原因？蘇建榮表示，主要原因是美國疫情比預期嚴重，怕因此造成對經濟的影響，所以適度降息，但這對國際資金移動後續的影響，值得我們注意。