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美元定存「保1保不住」 一銀1年期率先下修至0.7%

經濟日報 / 記者林子桓／台北即時報導

銀行美元存款利率先前因美降息2碼，下調約0.5個百分點後，近期因應美再度降息4碼，第一銀行今日已率先調降，其中1年期「保1保不住」，下調0.3個百分點至0.7%。

依照第一銀行美元存款牌告利率指出，1年期為0.7%、9個月期0.6%、6個月期0.45%、3個月期0.4%、1個月期0.2%，短天期的7天、14天及21天則為0.15%，比活期0.2%還低，各天期的利率均「罕見」低於新台幣定存利率，也就是說，民眾持台幣定存的利息收益，罕見超過美元。

行庫主管說，美國因應此次疫情，無預警大幅降息後，上一次一直降息的時間點約莫在2008年金融風暴，可見市場對美國經濟後市更加悲觀，對美國未來連續降息的預期也升溫。

先前降息，導致多數銀行的美元高利定存掀起一波搶購潮，提前滿額結束活動，部分銀行則因美元吸收成本增加，迫使提前結束。行庫主管預估，美元高利定存應已告一段落，近期相關活動應該會較少。

降息 定存

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