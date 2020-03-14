疫情延燒民眾不出門 銀行搶宅經濟2月刷卡量有望激增

新冠病毒疾病延燒，民眾宅在家不想出門，據銀行業內部統計，民眾現在到銀行辦事的臨櫃率只剩8%，但在家網路消費行為卻是激增，為搶攻這波宅經濟，各家銀行也使出渾身解數，包括北富銀、中信銀、兆豐等都祭出刷卡回饋9~53%回饋，華南銀、彰銀等多數銀行連領口罩免手續費外還送刷卡金，回饋率甚至高達159%，還有限時換匯，都想搶下宅經濟這一塊大餅。

銀行業者評估，包括海外網購、追劇影音平台、美食外送、線上量販與國內網購通路這五大消費領域的信用卡刷卡額2月都有機會大增，同時為了激出買氣各家業者，也頻祭高回饋吸客，2月刷卡金額有機會一反元月衰退窘境，出現顯著性成長。

雖然受到疫情衝擊，銀行臨櫃率只剩8%，但網路金融交易頻率卻增加。據中信銀內部數據資料統計，受到全民宅在家影響，在金融服務上，今年2月線上轉帳交易次數較去年同期增加約5成，線上換匯及基金申購交易次數相較去年同期成長逾3成，

而遠東銀同樣大數據資料分析後發現，宅經濟亦讓行動銀行App使用率的大幅提升，遠銀App使用率成長40%，Bankee App使用率則提升七倍。使用頻率最高轉帳、基金交易、外幣換匯等，而離櫃率自2017年1月起從84.3%一路衝上91.6%，每100筆交易僅有八人透過臨櫃完成。行動銀行解決了平日忙碌、不受營業時間限制、無現金化安全便捷避免接觸傳染等痛點。

據中信銀內部數據資料統計，在支付、購物、餐飲及娛樂方面，因防疫需求減少實體接觸，今年2月以中信卡綁定行動支付消費金額占比較元月成長15%，四大電商平台（Yahoo、PChome、momo、蝦皮）今年2月消費金額較去年同期成長逾4成，藥妝醫療今年2月消費金額亦較去年同期成長近5成，影音平臺及外送平台消費金額則皆有近2成的成長，顯示全民防疫帶動網路交易熱絡。

因應這波網路消費熱潮，北富銀最早啟動國內最大檔支持宅經濟的優惠活動，像是不看電影不K歌，在家瘋狂追劇看影音也有回饋，不外食叫餐請熊貓外送等三大外送平台送餐也有回饋，八大影音、日韓電商、三大有線電視、十大藥局如屈臣氏、康是美及全台百貨及四大量販超市通通有刷卡送刷卡金，只要刷富邦J卡就送最高9%回饋金，而且不限金額、回饋無上限。

接著兆豐銀、中信銀、彰銀等更是加碼大放送，回饋一家比一家高，像兆豐銀加碼針對5大類宅經濟消費，推出包括海外網購10%回饋、追劇影音平台10%回饋、美食外送平台最高53%回饋、線上量販9%回饋與國內網購通路最高53%回饋。中信銀提供包括Yahoo、PChome、momo、蝦皮等電商分期及消費滿額回饋及屈臣氏最高13%回饋，甚至將於下周二（3月17日）推出「17換匯吧」活動加碼推出1,888組減免美元3.5分的換匯優惠，以及當日才公布的特定幣別換匯優惠。

就連口罩實名制2.0上線，民眾網路預購口罩，銀行更是不能缺席，像彰銀推出回饋100%回饋，每歸戶回饋上限22元。華南銀則是搭配送小七超商點數兌咖啡等活動，回饋率更高達159％，都要搶攻這一波宅經濟商機。

由於日前金管會甫公布元月信用卡刷卡金額僅近2,731億元，比去年同期衰退6.25％，是41個月來首見衰退，但當時是農曆年假，2月民眾陸續返回工作崗位與學校後，連銀行局官員都表示，2月有機會隨網路購物、訂餐等刷卡費用增加，後續仍有待觀察。