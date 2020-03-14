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國安基金操盤手看台股：大量換手成功

經濟日報 / 記者夏淑賢／即時報導
美股道瓊指數12日重挫逾2000點，象徵美股自金融危機以來首次轉為熊市。 美聯社
美股道瓊指數12日重挫逾2000點，象徵美股自金融危機以來首次轉為熊市。 美聯社

美股狂瀉連帶台股13日上演「黑色星期五」，爆量摜破萬點大關，終場創下超過3,000億元歷史第三大量，跌幅收斂、技術線型留下長下影線。國安基金執行秘書、財政部次長阮清華對此解讀，台股籌碼大量換手成功，市場信心仍在。

台股周末休市，但阮清華除了關注美股盤前期貨後，晚上還要加班緊盯歐美股市周五走勢。他表示國安基金進入備戰，持續密切關注國內外經濟情勢、研判符合國安基金條例進場要件，隨時準備召開臨時委員會議救市。

阮清華強調，台灣基本面穩健，新冠肺炎疫情沒有發生群聚感染，防疫成效穩定，相關紓困條例陸續上路，並將擴大紓困規模與力道，全力幫助產業尤其國內服務業等，且台灣無論基本面或是防疫工作，都比許多國家要好，投資人應理性，不要過度恐慌。

台股13日上下沖刷震幅高達超過500點，爆出3,000億元大量，阮清華分析，台股跌深反彈、留下長下影線，顯示大量換手成功，顯示市場看好中長期後市，危機入市買盤進場低接。

市場揣測是政府基金、公股銀行團資金進場護盤，他表示，三大法人還是賣超，不可能就靠政府基金、銀行團創造出超過3,000億元的大量，雖然無法確知買盤來源，但一般評估應該也有不少中實戶、看好長線後市的機構等買盤進場。

國安基金 台股 美股

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