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群益投信董座賴政昇：趁勢把握近在身邊的投資機會

經濟日報 / 記者張瀞文／即時報導

新冠肺炎疫情蔓延全球，加上產油國掀起價格戰疑慮，更使市場恐慌情緒驟升。全球股市一片倒，台股也震盪回檔，近期投信投顧業及證券業大老相繼出來信心喊話。

群益投信董事長賴政昇表示，近期投資操作上實屬不易，不過卻也提供投資人在逆境中逢低布局優質市場的契機。其中，台股不僅是台灣投資人最為熟悉的市場，還具有高現金殖利率，並且在全球科技創新浪潮中扮演重要角色，成長性強勁，因此短線逢回反而為中長期投資製造出絕佳買點。

賴政昇強調，再者，根據歷史回測，在波段低點以定期定額方式布局台股基金，短、中、長期都有亮眼的回報和勝率。他強烈建議投資人，應趁勢把握這近在身邊的投資機會。

賴政昇認為，回歸理性思考，台灣防疫成效備受他國推崇，因此儘管疫情紛擾，但台股較國際股市仍抗跌，加上台股具高殖利率優勢，在當前低利環境下，對國際資金極具吸引力。此外，疫情雖然短期為市場帶來衝擊，但長線大循環並未因此終結。投資人對於台股中長期表現無須過於悲觀，短線因市場過度恐慌而造成的回檔可視為中長線布局良機。

定期定額台股基金，是一般投資人可善用的投資方式。賴政昇分析，一來透過專業投資團隊操作降低選股的不確定性，二來也有助分散風險、平均成本。根據過往20年經驗，當台股波段低位時以定期定額方式投資台股基金，後1年、後3年平均報酬率為8%、15%，勝率都有八成。若時間拉長至5年，平均報酬率更上看三成，勝率達百分百，是既簡單又能獲得不錯回報的投資方式。

至於要布局哪些標的，賴政昇指出，台灣企業在國際間產業競爭力優，在當前全球矚目的創新趨勢如5G、電動車、人工智慧（AI）、物聯網等，都可見台廠供應鏈的身影。

此外，投資題材多元也是台股一大特色。賴政昇說，即便在疫情壟罩之下，在台股依舊能找到值得布局的標的，如因疫情而受惠的宅經濟概念股，包括電競、遊戲機相關，以及與遠端視訊會議和教學相關之雲端運算和資料中心個股，顯示在不同市況下，台股基金都能靈活調整配置，是值得定期定額、長期投資的績優市場。

台股 疫情 高殖利率 新冠肺炎

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