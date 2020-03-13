入住負壓隔離病房怎麼賠？第一金人壽這麼說

為保護值勤醫療人員及醫院內其他病患，確診新型冠狀病毒疾病(或稱嚴重特殊傳染性肺炎、武漢肺炎，下稱「COVID-19」)之病患需入住「負壓隔離病房」，透過負壓讓空氣只進不出，確保病毒不會亂跑。第一金人壽表示，第一金人壽的保戶若因確診COVID-19需入住負壓隔離病房，將「從寬」比照加護病房給付標準，以保障保戶權益。

第一金人壽總經理林元輝解釋，市面上醫療險條款所列保險金，可能包含住院診療、癌症住院及入住加護病房/燒燙傷中心等，但確診COVID-19後需入住的「負壓隔離病房」，難以歸類於前述病房類別中，所以才會特別聲明如因確診COVID-19入住負壓隔離病房時之保險金給付標準。

林元輝進一步解釋，負壓隔離病房比照加護病房理賠之所以為「從寬」，是因為可以比照加護病房的理賠方式，讓保戶獲得雙倍保障，即當保險契約條款含加護病房住院保險金時，理賠金額除住院日額保險金(「實際住院日數x住院日額」)外，另加上加護病房日額保險金(「實際進住加護病房日數x住院日額」)。

舉例說明，小明2019年投保了住院日額2,000元的第一金人壽安心一生醫療還本終身保險，該契約條款含加護病房住院保險金，假設小明2020年3月確診COVID-19入住負壓隔離病房，按實際進住負壓隔離病房日數，每日可領住院日額保險金2,000元+加護病房日額保險金2,000元=4,000元的保險金，獲得較為完善的保障。