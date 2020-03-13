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北富銀募百萬年薪MA 首度開徵越南語系生力軍

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

為了替年輕世代創造發展舞台、厚植台灣金融人才，台北富邦銀行今（13）日宣布展開「MA儲備幹部招募計畫」，將於3月31日截止收件，同時，因應新南向趨勢，北富銀本次首度開徵越南語系生力軍，將有助於台越人才交流以及亞洲跨國金融服務體系的完善。

北富銀表示，今年招募計畫分為「法人客群、風險管理、金融市場、個人客群」四組，其中法人客群組是以法人機構為服務對象，有機會參與於兩岸三地及亞洲各國之市場開發專案，甚至可能外派到海外拓展銀行服務版圖。因應新南向發展趨勢，本次也是北富銀MA計畫首度招募精通越南語的國際人才，未來可望派駐越南地區的分行，對就讀東南亞語系或越南留學生而言是另一個可一展長才的好機會。

銀行內的金融市場業務主要是為客戶在全球金融市場進行交易或負責全行資金調度管理，需要具備成熟的國際觀且能精準掌握金融脈動，相關職缺通常都會選擇有經驗的資深人才，不過北富銀為提供新鮮人接觸實務的管道，自去年起特別新增金融市場MA招募，收到許多應屆畢業生、社會新鮮人的熱烈迴響，因此今年繼續開放招募，讓更多想進入金融市場業務領域的青年，能及早取得前往成功的車票。

北富銀MA培訓最大特色就是量身打造三年計畫，除了提供完整的專業課程及還安排高階主管擔任導師(Mentor) 一對一指導。隨著全球產經環境變化劇烈，黑天鵝事件頻傳，風險管理已成為金融業未來最重要的課題之一。北富銀在業界向以風險管理專業著稱，為培育更多全方位高階金融風險專才，今年會繼續開放招募風險管理MA，北富銀強調，以成為「亞洲一流金融機構」為願景，北富銀擁有串聯台灣、香港、中國、越南、新加坡及印尼等兩岸六地的跨國金融服務網絡，加入北富銀MA計畫將可擁有與全球前瞻趨勢接軌、站上國際一展抱負的機會。

北富銀 越南 新南向

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