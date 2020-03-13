中信金首度舉辦MA線上徵才 網紅扛主持棒

企業徵才再出新招。中國信託金控為讓畢業生於疫情期間也能掌握職缺資訊，本（3）月2日領先同業推出線上徵才博覽會，每年報名秒殺的儲備幹部計畫（簡稱「MA計畫」）總部說明會也將改為線上活動，邀來高人氣網紅「視網膜Retina」以詼諧幽默的方式深入介紹MA計畫，節目將於下周一(16日)晚間8時準時開播。

「各位好，歡迎收看本次新聞直播間。」視網膜用熟悉的開場白揭開序幕，他以反諷口吻說：「儲備幹部唸成英文縮寫（MA）比較潮，第一時間篩掉英文不好的參賽者，是主辦單位的小巧思。」

「MA高薪及培訓課程簡直大撒幣，要是企業都這樣搞，我大中華民國肯定完蛋。」詼諧道出MA計畫的誘人條件。中國信託商業銀行總經理陳佳文及台灣人壽保險公司總經理莊中慶，也將在節目中分享公司發展策略與對人才的期待。

本次視網膜特別前進中國信託，與四位MA學長姊對談，分享跨界思考、海外工作、數位金融科技發展經驗，更首度公開甄選實況、培育與淘汰機制，破除中信金控MA的各項網路傳言，錄影現場笑料百出。

節目將於中國信託CTBC Careers、視網膜Retina的Facebook粉絲專頁同步播出，可與MA學長姊線上問答互動，有意申請中信金控MA的應徵者千萬不要錯過。

除了與視網膜合作，中信金控於CTBC Careers粉絲專頁推出線上徵才博覽會，每天晚上8時邀請不同組別的MA學長姊說明工作內容、選才重點與職涯發展方向。

影片上線以來，已累計突破6萬互動人次，許多網友也留言詢問年齡限制、跨組報名等資訊，互動熱烈。

中信金控MA計畫邁入第17屆，每年隨著金融產業脈動求新求變，今（2020）年開放11個組別，預計招募逾60人，歡迎具SMART（Savvy理解力、Mobility移動力、Ambition進取心、Resilience抗壓力、Teamwork團隊心）特質，擁有跨界思考能力，中英文流利或通曉日語、東南亞語系人才前來挑戰。

本屆遞件情況踴躍，收件至今年3月23日截止，更多資訊請到中國信託人才招募網careers.ctbcholding.com查詢，或上Facebook、Instagram搜尋CTBC Careers、LinkedIn搜尋CTBC Bank。