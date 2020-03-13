新台幣貶值6分收30.21元 今日一度重貶1.4角

新台幣兌美元今（13）日收在30.21元兌1美元，貶值6分，台北匯市成交量擴大到15.25億美元，新台幣寫下3月以來新低，連續三個交易日走貶。

全球新冠肺炎疫情衝擊鬧股災引爆恐慌，道指暴跌10%，寫下1987年來最大單日跌幅，外資大竄逃，台股一開盤重挫逾700點、跌破萬點，台北匯市跟殺，新台幣今日一開盤就貶值到30.29元，重貶1.4角，寫下近兩周新低價位，股匯市開盤雙雙重挫，無視財政部在開盤前的公開記者會信心喊話。

但盤中受到出口商出手拋匯，收斂新台幣全日貶幅，加以台股盤中持續收復失土，中場重返萬點，單日下跌縮減至293.45點，新台幣兌美元終場收在30.21元兌1美元，單日貶值縮小至6分。

匯市交易員指出，新台幣早盤跟隨亞洲股市一度重挫，外資持續擴大匯出，新台幣一開盤就重挫到30.29元兌1美元，隨著台股回漲，新台幣也跟著回穩，下午甚至一度由貶轉升、升值到30.125元兌1美元。